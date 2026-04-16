Un hombre recibe dos puñaladas por la espalda en la céntrica calle Larra

Archivo - Una ambulancia del Samur-Protección Civil en una calle de Madrid - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha recibido dos puñaladas por la espalda en la calle Larra, en el distrito Centro, han informado fuentes de Emergencias Madrid en un comunicado, en el que informan de que la Policía Nacional se está haciendo cargo de la investigación.

La víctima de la agresión es un hombre de mediana edad, que ha recibido dos heridas incisas en la espalda, según han informado las mismas fuentes.

El herido ha sido trasladado por el Samur-Protección Civil a un centro hospitalario, donde ha ingresado en estado grave.