El homicida de 'Francis' admite que lo mató de un golpe en la cabeza con una barra de hierro: "Fue mala suerte"

Los acusados por el crimen de Francisco de Pablo Páez - EUROPA PRESS

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El autor material de la muerte de Francisco de Pablo Páez, el joven de Hortaleza desaparecido en marzo de 2022 y cuyo cadáver fue hallado en 2024 en una finca de Aldea del Fresno, ha reconocido este martes que lo mató de un golpeó en la cabeza con una barra de hierro, aunque ha negado que actuara por la espalda y ha sostenido que todo ocurrió durante una fuerte discusión.

"Reconozco los hechos, pero no se lo di por la espalda. Fue mala suerte", ha manifestado Israel C.R. al inicio de su declaración en la Audiencia Provincial de Madrid, donde ha asegurado que la muerte fue consecuencia de una pelea y que no tuvo intención de acabar con la vida de la víctima.

El procesado ha relatado que el 21 de marzo de 2022 ambos habían consumido cocaína y alcohol antes de desplazarse en coche hasta una parcela de San Fernando de Henares. Según su versión, Francisco intentó acceder al interior de la finca, lo que desencadenó una fuerte discusión.

"Con la mala suerte había una barra de hierro. Le di un golpe en la cabeza con intención de quitármelo de encima y luego un segundo golpe fuerte. No quería darle en la cabeza, pero con la mala suerte le di", ha declarado. Tras ello, ha dicho que ese día había consumido mucha cocaína y "no estaba en sus cabales".

Tras los golpes, ha explicado que Francis cayó al suelo y que él se asustó. "Me asusté muchísimo. Tenía miedo a las represalias", ha afirmado. Según ha indicado, fue entonces cuando llamó al otro acusado para pedirle ayuda para deshacerse del cuerpo. "El peor error de mi vida fue esconderlo y causar ese dolor a la familia", ha reconocido durante su declaración, en la que ha mostrado su arrepentimiento.

Por su parte, Fernando R.P. ha admitido que colaboró en el traslado y ocultación del cadáver, aunque ha negado haber participado en el homicidio. El acusado ha explicado que ayudó a Israel por el miedo que sentía al entorno de la víctima.

"Me entró pánico por el entorno de Francis", ha asegurado. Según su relato, ambos trasladaron el cadáver en un vehículo hasta una finca familiar en Aldea del Fresno y utilizaron una carretilla para mover el cuerpo antes de enterrarlo. También ha reconocido que nunca acudió a la Policía porque tenía miedo.

En la sesión, un testigo protegido ha afirmado que el supuesto encubridor de los hechos entretuvo a la víctima con rayas de cocaína para que el supuesto homicida le golpeara.

Asimismo, uno de los investigadores ha detallado que la madre denunció la desaparición y comentó que su hijo fue a cobrar una deuda de unos 300 euros, sin volver a su domicilio. Según su relato, se investigó al entorno de la víctima, que eran "personas conflictivas con antecedentes".

La Fiscalía mantiene que Israel C.R. es el autor material del crimen y solicita para él una pena de 22 años de prisión por un delito de asesinato, mientras que reclama dos años y medio de cárcel para Fernando R.P. por su participación en la ocultación del cadáver.

La defensa del principal acusado sostiene, por el contrario, que los hechos constituyen un homicidio y solicita la aplicación de la atenuante de drogadicción al entender que actuó bajo los efectos del consumo de sustancias estupefacientes.

DESAPARECIDO

Francisco de Pablo desapareció el 21 de marzo de 2022 tras salir de la vivienda que alquilaba en Hortaleza asegurando que regresaría en aproximadamente una hora.

Su cadáver no fue localizado hasta el 6 de junio de 2024, enterrado en una finca de Aldea del Fresno, gracias a la información facilitada por un testigo protegido que permitió a los investigadores reconstruir lo sucedido.