La hora punta de Metro registra hoy un 50% más de viajeros con la L6 como la más usada tras Semana Santa

Archivo - Estación de Metro de Fuencarral - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La hora punta de Metro de Madrid ha finalizado este martes por la mañana con un 50,14% más de viajeros que la del lunes tras la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, que coincide también con el retorno a las aulas madrileñas y de algunas regiones en las que el día de ayer todavía era festivo.

La línea más utilizada esta mañana ha sido la L6, con 92.102 viajeros, un 49% más que el lunes, ha informado Metro de Madrid a través de sus sociales. En la mañana de hoy destaca una afección en un tren en L1 y otra en instalaciones en L9, además, durante todo el lunes hubo un 0,31% menos de viajeros que el mismo día comparable del año anterior.

Al aumento de tráfico de viajeros se suma también el tramo cortado de la Línea 10 de Metro entre Cuzco y Nuevos Ministerios con una línea especial de autobuses de la EMT de Madrid y que ha trasladado hasta el momento 181.000 viajeros. Esto ha ocasionado también múltiples viajeros se hayan derivados a otras líneas, especialmente la L9 y la L1.

Además, para afrontar la vuelta a la rutina y el inicio de las clases, el Ayuntamiento de Madrid habilitará este martes y miércoles la gratuidad tanto de los autobuses de EMT Madrid como de bicimad.