El Hospital de Fuenlabrada estrenará en marzo la primera Unidad de Protonterapia contra el cáncer en la región

Archivo - Hospital de Fuenlabrada estrenará la primera Unidad de Protonterapia contra el cáncer en la región - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva Unidad de Protonterapia del Hospital de Fuenlabrada, el primer recurso de estas características de la sanidad pública regional, empezará a funcionar el próximo mes de marzo para el tratamiento de tumores de difícil acceso o próximos a órganos de riesgo, según fuentes de la Consejería de Sanidad.

Se trata de uno de los dos dispositivos de esta tecnología de vanguardia donados por la Fundación Amancio Ortega a la región. El segundo se ubicará en la futura de la Ciudad de la Salud de la capital, en el Hospital de La Paz.

Este nuevo equipamiento en el hospital fuenlabreño constará de un acelerador de protones (Ciclotrón) y una sala con brazo giratorio (Gantry), camilla robotizada y sistemas de imagen radiológica (TAC de planificación) que permitirán irradiar a los enfermos con una exactitud óptima desde cualquier dirección.

Se trata de una forma avanzada de tratamiento del cáncer que utiliza protones. En los últimos años ha ganado popularidad debido a sus ventajas sobre la radioterapia convencional, ya que las características de estas partículas que forman el núcleo atómico permiten depositar casi toda su energía en las células tumorales sin afectar apenas al tejido sano.

Para hacerlo realidad, el Ejecutivo madrileño ha invertido 11,1 millones de euros en las obras de acondicionamiento del espacio que ocupará este recurso, adyacente al actual Edificio Oncológico del complejo.

Los trabajos comenzaron en verano de 2024. El recinto cuenta con dos plantas y una superficie total construida de 2.164 metros cuadrados, que acogen el bunker donde se encuentra ya el acelerador de protones.

La baja, de 1.290 metros cuadrados, dispondrá de las áreas de diagnóstico, tratamiento con protones y preparación de pacientes. Y la primera, de 875, se destinará a mantenimiento, suministros, despachos médicos y formación.

La Comunidad prevé comenzar a tratar pacientes una vez completados los trabajos de ensamblaje, calibración y puesta en marcha del equipo donado por la Fundación Amancio Ortega

De esta forma, el Hospital de Fuenlabrada, en la zona sur, y el Hospital de La Paz, en el norte, albergarán los dos equipos de protonterapia donados por la Fundación Amancio Ortega a la sanidad madrileña. Además, en la región ya funcionan otros dos equipos.

La incorporación de este avance supone un nuevo hito para este hospital, cuyos servicios de Oncología Radioterápica, Radiofísica y Oncología Médica han sido pioneros en la aplicación de las técnicas más novedosas frente al cáncer, así como en la humanización asistencial.

Esta Unidad de Prontoterapia prestará servicio tanto a niños como a adultos, permitiendo una mayor precisión en la administración de dosis de radiación para determinados tumores, minimizando así el daño a los tejidos circundantes.

COLABORACIÓN DE LA FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA

La colaboración de la Fundación Amancio Ortega para la implantación de la protonterapia en el sistema público de salud de España asciende a 280 millones de euros, destinados a la financiación de la compra de 10 aceleradores de protones, programas de formación clínica para los especialistas médicos y la asistencia en todo el proceso técnico de instalación de esta innovadora tecnología.

El Programa de Protonterapia ha sido diseñado para dar cobertura a todo el territorio nacional, con la creación de una red única de pacientes de toda España y la coordinación interterritorial de los servicios médicos. Los aceleradores estarán instalados en siete CCAA: Madrid (2), Galicia, Cataluña (2), País Vasco, Andalucía (2), Valencia e Islas Canarias.