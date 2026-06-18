El Hospital HLA Universitario Moncloa y la Universidad Europea desarrollan una UCI inteligente basada en IA

HLA Universitario Moncloa - HLA UNIVERSITARIO MONCLOA

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital HLA Universitario Moncloa, en colaboración con la Universidad Europea de Madrid (UEM), ha impulsado un proyecto para impulsar una 'UCI inteligente' basada en el uso de inteligencia artificial aplicada a la medicina intensiva.

El proyecto tiene como objetivo transformar la UCI en un entorno más conectado, seguro y predictivo que permita a los profesionales anticiparse a los distintos eventos que puede darse en pacientes de UCI, ha explicado HLA en un comunicado.

En el marco del proyecto 'Inteligencia Artificial y Seguridad en el Paciente Crítico', el hospital ha desplegado una infraestructura propia en la UCI para la recogida de datos relacionados con la evolución del paciente.

Estos datos proceden de dispositivos responsables de la monitorización térmica, la detección de eventos adversos, la vigilancia de infecciones, el control del gasto urinario, el seguimiento glucémico y la revisión de historias clínicas.

Tras ello, llegan a un servidor local que centraliza la información de la unidad aplicando criterios de seguridad, pseudoanonimización y protección de datos. En esta primera fase del proyecto, la arquitectura recibe los datos permitiendo crear un ecosistema IoMT que, además, alimentará a futuros sistemas de inteligencia artificial.

"El valor del proyecto no está solo en cada tecnología por separado, sino en la infraestructura que se está construyendo para que todas ellas puedan conectarse y generar un conocimiento clínico más completo del paciente", ha explicado responsable clínico en medicina intensiva del centro hospitalario del Grupo HLA.

Todo ello con la finalidad de predecir distintos tipos de eventos que pueda presentar el paciente relacionados con su evolución. "Estamos construyendo una estructura que permitirá pasar de proyectos aislados a un ecosistema inteligente de datos clínicos", explican desde el centro hospitalario.

Tras recalcar que la UCI genera una enorme cantidad de información cada minuto, desde el hospital han subrayado que el reto es convertir esos datos "en señales útiles, interpretables y accionables".

SEGUNDA FASE

La iniciativa contempla una segunda fase que incorporará sistemas de inteligencia artificial multitarea, diseñados para analizar distintas fuentes clínicas, identificar patrones, generar alertas tempranas y apoyar al equipo asistencial.

El objetivo es avanzar hacia una arquitectura multisistema que pueda predecir eventos clínicos del paciente crítico a través de la monitorización térmica, la detección de eventos adversos, la vigilancia de infecciones, el control del gasto urinario, el seguimiento glucémico y la revisión de historias clínicas.

El proyecto no pretende sustituir al profesional sanitario, sino ser una herramienta de apoyo que le ayude a tener una visión global de la evolución del paciente. "La IA debe actuar como un sistema de ayuda, no como un reemplazo. Queremos que los profesionales dispongan de herramientas que les permitan anticiparse, priorizar mejor y reducir la carga operativa en un entorno tan complejo como la UCI", ha explicado Juan José Beunza, catedrático de Salud Pública y Educación Interprofesional de la Universidad Europea.

En esta línea, ha apuntado que el proyecto se encuentra "en una fase decisiva", la de construir los cimientos tecnológicos, clínicos y éticos de una UCI aumentada por inteligencia artificial. "Es pronto para hablar de resultados definitivos, pero cada sensor conectado, cada protocolo validado y cada dato estructurado nos acerca a una medicina intensiva más segura, personalizada, anticipativa y eficiente", ha indicado.

La iniciativa está promovida por el grupo IASalud, dirigido por el propio Juan José Beunza, junto al responsable clínico en medicina intensiva del centro hospitalario del Grupo HLA, y a José Luis Lafuente, docente también de la UEM y al frente del desarrollo tecnológico e integración IoMT (Internet of Medical Things).