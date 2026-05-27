El Hospital Isabel Zendal tendrá un centro especializado para pacientes con daño cerebral adquirido y lesión medular

Archivo - Fachada del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, a 9 de agosto de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid destinará 3,8 millones de euros al acondicionamiento del Pabellón 2 del Hospital Enfermera Isabel Zendal para crear un Centro Especializado de Hospitalización para Neurorrehabilitación dirigido a adultos y niños con daño cerebral adquirido y lesión medular.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles la licitación de estas obras, que contarán con un plazo de ejecución de cinco meses, tal y como ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa.

El objetivo es poner a disposición de estos pacientes una atención integral, beneficiándose de los sistemas de diagnóstico por imagen más avanzados y de otras tecnologías de vanguardia para sus tratamientos. Además, este nuevo recurso de la sanidad pública madrileña permitirá avanzar en la investigación de este tipo de patologías.

El Centro Especializado de Hospitalización para Neurorrehabilitación del Zendal será complementario al Centro de Neurorrehabilitación que albergará el Pabellón 1 de este complejo sanitario de Valdebebas, cuya construcción fue autorizada por el Consejo de Gobierno el pasado 13 de mayo, con un presupuesto de 5,9 millones de euros.

Una vez finalizada la adaptación del Pabellón 2, este espacio podrá habilitarse, en caso necesario, como infraestructura de hospitalización de alta densidad ante situaciones de emergencia sanitaria, tal y como ocurrió originalmente durante la pandemia de la Covid-19.

Esta actuación se suma a las medidas impulsadas por la Comunidad de Madrid para convertir el Hospital Enfermera Isabel Zendal en un centro de referencia en patologías cerebrales y neurológicas. Este proceso comenzó en abril de 2024 con la puesta en marcha del Centro Especializado de Atención Diurna para personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (CEADELA), por el que ya han pasado más de 250 pacientes afectados por esta enfermedad.

Además, el Ejecutivo autonómico incorporará en este complejo un Instituto Experimental de Neurotecnología de Salud del Cerebro que abordará enfermedades degenerativas ligadas al sistema nervioso central.