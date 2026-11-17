El Hospital Universitario de Móstoles señala que las lesiones por presión pueden prevenirse en hasta el 95% de los casos - COMUNIDAD DE MADRID

MÓSTOLES, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Móstoles ha puesto en marcha una campaña de prevención de las lesiones por presión, evitables en hasta el 95% de los casos, con motivo de la jornada mundial dedicada a estas dolencias, que se celebra el 19 de noviembre.

La iniciativa, impulsada por la Comisión de Cuidados Integrales de la Piel, incluye acciones informativas dirigidas a profesionales sanitarios, pacientes, familiares y cuidadores para favorecer la detección precoz y extender las medidas preventivas tanto en el ámbito hospitalario como en los domicilios.

Las lesiones por presión afectan a la piel y a los tejidos más profundos y pueden provocar dolor, infecciones, prolongación de los ingresos hospitalarios y un deterioro de la calidad de vida. Éstas aparecen principalmente cuando una zona del cuerpo permanece sometida a presión durante un periodo prolongado, especialmente en prominencias óseas como el sacro, los talones, las caderas, los codos y los omóplatos. También pueden producirse por el contacto continuado con dispositivos sanitarios, como sondas, mascarillas o gafas de oxígeno.

La campaña, que se suma a la internacional STOP a las LPP, incluye la distribución de infografías entre los profesionales sanitarios con recomendaciones para identificar factores de riesgo, reconocer las primeras señales y aplicar cuidados preventivos.

Para las familias y cuidadores han preparado un díptico con pautas para prevenir estas lesiones en casa. El material recoge consejos sobre cambios posturales, utilización de superficies y elementos de apoyo, cuidado e hidratación de la piel y alimentación adecuada. También advierte de las prácticas que deben evitarse para no perjudicar la salud cutánea.

La identificación temprana de los pacientes con riesgo, la valoración periódica de la piel y la aplicación de medidas individualizadas constituyen los principales pilares para prevenir estas lesiones y sus complicaciones.

En este ámbito, la enfermera de práctica avanzada de Cuidados Integrales de la Piel en el hospital, Helena Oviedo Sotomayor, desarrolla labores de atención a pacientes con heridas complejas, asesoramiento a otros profesionales y formación sanitaria, además de favorecer la continuidad asistencial entre los distintos niveles de atención.

Oviedo ha explicado que, junto a la Comisión de Cuidados Integrales de la Piel, "promuevo una práctica clínica basada en la evidencia científica que ayude a consolidar una cultura preventiva que contribuya a mejorar la seguridad del paciente y la calidad de la atención".

La campaña cuenta también con el impulso del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP), que desarrolla iniciativas de sensibilización y formación sobre la importancia de evitar estas lesiones.