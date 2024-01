El Hospital Virgen de la Torre trabaja con generadores tras un apagón en Vallecas que le ha dejado varias horas sin luz

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Virgen de la Torre, dependiente del Hospital Infanta Leonor, ha permanecido este viernes varias horas sin luz debido a un apagón por una avería eléctrica en la zona de Vallecas y que ha obligado a la Consejería de Sanidad a enviar generadores al centro para garantizar la asistencia.

Según han denunciado los trabajadores del centro, desde las cuatro de la madrugada hasta entrada la mañana el centro ha estado sin suministro eléctrico. "El grupo electrógeno se rompió hace un mes y medio y el depósito del sistema se mezcla con el agua, por lo tanto no se puede hacer el encendido de emergencia", ha explicado.

Esta situación ha afectado a casi un centenar de pacientes, de una media de 80 años y algunos pacientes paliativos, y ha provocado situaciones como la de otros dos pacientes con traqueotomías sin que se pudieran encender los aspiradores de secreciones.

CC.OO. Sanidad Madrid ha denunciado que no han podido activar las camas articuladas para su movilidad y no se ha podido servir el desayuno. "No hay ordenadores, los armarios de medicación están abiertos manualmente y hay que buscar con linternas los medicamentos", ha relatado el sindicato.

En cualquier caso, a primera hora de la mañana han llegado dos generadores para garantizar el suministro eléctrico y el normal funcionamiento del centro. "Ha sido un problema del suministrador de electricidad que está afectando a todo un área de Vallecas, en la que se encuentra ese hospital", ha explicado la consejera de Sanidad, Fátima Matute.

En declaraciones a los medios durante una visita al Centro de Enfermedades Inflamatorias Mediadas por la Inmunidad (CEIMI), perteneciente al Hospital público Universitario Gregorio Marañón, la consejera ha subrayado que el servicio en el centro "está garantizado" con estos generadores hasta que se solvente la incidencia.