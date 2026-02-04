Los hospitales de Comunidad logran 10 nuevas acreditaciones CSUR y alcanza las 117 unidades de referencia estatal

Archivo - Fachada del Hospital Universitario de la Paz - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La red de hospitales públicos de la Comunidad de Madrid ha logrado 10 nuevas acreditaciones como Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) del Sistema Nacional de Salud (SNS) y alcanza las 117 unidades de referencia estatal.

La designación de los CSUR se realiza periódicamente por parte del Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a través de un proceso en el que los hospitales presentan candidaturas para la atención de las patologías o los procedimientos diagnósticos o terapéuticos que pretenden asumir.

El Ministerio otorga esta acreditación tras superar un proceso de evaluación y auditoría para verificar si cumplen los requisitos y criterios establecidos. En el último de estos procesos, el pasado mes de abril, siete hospitales públicos madrileños lograron esta designación.

En concreto, el Hospital Universitario Gregorio Marañón ha incorporado tres nuevos (Esclerosis múltiple, Cáncer adrenocortical y Tratamiento endoscópico de neoplasias gastrointestinales precoces complejas), mientras que La Paz ha sumado otros dos (Tratamiento endoscópico de neoplasias gastrointestinales precoces complejas y Neuromodulación cerebral y medular del dolor neuropático refractario).

Uno más han sumado el 12 de Octubre (Atención a las malformaciones arteriovenosas cerebrales y a la patología vascular raquimedular en adultos), el Clínico San Carlos (Trastornos cognitivos minoritarios); Getafe (Cirugía del plexo braquial), el Puerta de Hierro de Majadahonda (Tratamiento endoscópico de neoplasias gastrointestinales precoces complejas), y el Ramón y Cajal (Cirugía de resección o reconstrucción esofágica compleja en adultos).

A día de hoy hay 386 CSUR en toda España, acreditados en 51 centros sanitarios para la atención de 87 patologías o procedimientos. Los 117 designados en la Comunidad de Madrid representan el 30,3% del total.

En detalle, el mapa de los Centros, Servicios y Unidades de Referencia en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) lo lidera La Paz, con 38, por delante del Gregorio Marañón, con 22, y el Ramón y Cajal, con 16.

Les siguen el 12 de Octubre, con 15; el Clínico San Carlos, con 12; el Puerta de Hierro de Majadahonda, con ocho; el pediátrico Niño Jesús, con cinco; La Princesa, con dos, y el de Getafe, con otros dos.