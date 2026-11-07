Los hospitales madrileños mantienen ingresados a 17 heridos del accidente ferroviario de Urda, uno de ellos en la UCI

Vagones descarrilados en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España) - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales de la Comunidad de Madrid mantienen ingresados a 17 heridos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), uno de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Ramón y Cajal, según el último balance de la Consejería de Sanidad.

Los otros 16 pacientes permanecen ingresados en planta en distintos centros hospitalarios de la región. En concreto, tres se encuentran en el Hospital 12 de Octubre, tres en la Fundación Jiménez Díaz y otros tres en el Ramón y Cajal.

Además, el Hospital Gregorio Marañón cuenta con dos pacientes ingresados, al igual que La Princesa, mientras que el Hospital Clínico, el de Torrejón y el Puerta de Hierro mantienen a un herido cada uno.

El accidente ferroviario de Urda, en la provincia de Toledo, se produjo cuando un tren de alta velocidad de Renfe impactó contra otro convoy de Iryo que se encontraba detenido en la vía.