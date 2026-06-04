Los hospitales madrileños necesitan donaciones de sangre urgente de los grupos '0+', '0-', 'A-' y 'B+'

Archivo - Archivo.- Una persona dona sangre - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan donaciones de sangre para recuperar las reservas, con los grupos '0+', '0-', 'A-' y 'B+' en alerta roja para su donación urgente, ha recordado el Centro de Transfusión en redes sociales.

Las reservas de estos cuatro grupos sanguíneos han caído por debajo del nivel óptimo y se llama a su donación urgente, mientras que el grupo 'A+' se encuentra en nivel amarillo, para su donación en los próximos dos o tres días. Finalmente, los grupos 'AB+', 'AB-' y 'B-' presentan niveles normales aunque se pide donar con cierta regularidad.

En la Comunidad de Madrid son necesarias 900 donaciones diarias para poder dar cobertura a toda la actividad hospitalaria.

Las necesidades de sangre son constantes en los hospitales de la Comunidad de Madrid para atender a los pacientes que acuden a las urgencias hospitalarias, los que se someten a cirugías, aquellos que necesitan transfusiones para sus tratamientos, entre otros, y estos requerimientos no se pueden suplir con ninguna otra terapia, pues la sangre no se puede fabricar y sus componentes caducan.

Además del Centro de Transfusión regional, ubicado en el barrio de Valdebernardo de la capital, la Comunidad de Madrid cuenta con 30 hospitales para donar sangre, así como las unidades móviles de Comunidad de Madrid y Cruz Roja, más la sala de Cruz Roja en la calle Juan Montalvo, 3, ambos en la capital. Los horarios y direcciones pueden consultarse en la web www.comunidad.madrid/donarsangre.

Los requisitos mínimos para donar sangre son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud, en un proceso que apenas dura 20 minutos.