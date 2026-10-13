Los hospitales madrileños necesitan donaciones urgentes de sangre de los grupos '0+', '0-' y 'B-'

Archivo.- Donación de sangre - EUROPA PRESS

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan donaciones de sangre de los grupos '0+', '0-' y 'B-', en alerta roja para su donación urgente.

Las reservas de estos tres grupos sanguíneos han caído por debajo del nivel óptimo y se llama a su donación urgente, igual que para el grupo 'A+', aunque en este caso se llama a donar en los dos o tres próximos días.

Se requiere de 900 donaciones diarias para garantizar la actividad y abastecer de componentes sanguíneos a los hospitales de la región. Las necesidades son constantes en las urgencias, transfusiones para sus tratamientos, intervenciones quirúrgicas, trasplantes y atención ante accidentes, hemorragias o quemaduras.

LA DONACIÓN, UN PROCESO SENCILLO

La sangre no se puede fabricar y no puede sustituirse por ningún otro recurso. Los requisitos básicos para poder ser donante son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud.

Se trata de un proceso sencillo que no dura más de 20 minutos y que se puede realizar cada 8 semanas, siempre y cuando no se haga más de 4 veces en un periodo de 12 meses en el caso de los hombres y de 3 en el de las mujeres.

Además del Centro de Transfusión, situado en la avenida de la Democracia s/n, esquina con la Avenida de las Comunidades de la capital, el ciudadano que desee realizar este gesto cuenta con las Unidades Móviles de la Comunidad de Madrid y de Cruz Roja, cuyas ubicaciones y horarios de atención se pueden consultar en la web comunidad.madrid/donarsangre.