Los hospitales madrileños necesitan donaciones urgentes de sangre de los grupos '0+', '0-', 'A+' y 'B-'

Archivo - Archivo.- Donación de sangre - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan donaciones de sangre de los grupos '0+', '0-', 'A+' y 'B-', en alerta roja para su donación urgente.

Las reservas de estos tres grupos sanguíneos han caído por debajo del nivel óptimo y se llama a su donación urgente, igual que para el grupo 'A-', aunque en este caso se llama a donar en los dos o tres próximos días.

Así lo ha indicado el Centro de Transfusión en un mensaje en su cuenta oficial de la red social 'X' en el que precisa que si se ha recibido la vacuna no de la gripe se puede donar transcurridas 48 horas de la inmunización.

Se requiere de 900 donaciones diarias para garantizar la actividad y abastecer de componentes sanguíneos a los hospitales de la región. Las necesidades son constantes en las urgencias, transfusiones para sus tratamientos, intervenciones quirúrgicas, trasplantes y atención ante accidentes, hemorragias o quemaduras.

LA DONACIÓN, UN PROCESO SENCILLO

La sangre no se puede fabricar y no puede sustituirse por ningún otro recurso. Los requisitos básicos para poder ser donante son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud.

Se trata de un proceso sencillo que no dura más de 20 minutos y que se puede realizar cada 8 semanas, siempre y cuando no se haga más de cuatro veces en un periodo de 12 meses en el caso de los hombres y de 3 en el de las mujeres.

Además del Centro de Transfusión, situado en la avenida de la Democracia s/n, esquina con la Avenida de las Comunidades de la capital, el ciudadano que desee realizar este gesto cuenta con las Unidades Móviles de la Comunidad de Madrid y de Cruz Roja, cuyas ubicaciones y horarios de atención se pueden consultar en la web comunidad.madrid/donarsangre.