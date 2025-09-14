Hospitales públicos madrileños suben en el ranking mundial de especialidades y tecnología sanitaria con IA

Archivo - Fachada del Hospital Universitario de la Paz - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid suben en el ranking mundial de especialidades y tecnología sanitaria que incluye IA y que elabora 'Newsweek' con la participación de miles de profesionales internacionales del sector y la valoración de pacientes de los centros médicos.

Los hospitales madrileños que avanzan en esta clasificación anual de la prestigiosa revista estadounidense son La Paz, Gregorio Marañón, 12 de Octubre, Clínico San Carlos, Ramón y Cajal, La Princesa, Niño Jesús y Fundación Jiménez Díaz, todos ellos en la capital, así como el Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, recoge el Ejecutivo regional en un comunicado.

Así, en este ranking de excelencia hospitalaria mundial todos los públicos madrileños incluidos en Cirugía Ortopédica y Traumatología mejoran sus posiciones con respecto al año anterior y escalan en conjunto 44 puestos: La Paz sube 5 hasta colocarse en el 17; el Hospital Gregorio Marañón queda el 78 tras mejorar 9 plazas; el 12 de Octubre pasa al 111 al creceré hasta 18 posiciones; y la Fundación Jiménez Díaz da un estirón avanzando 18 y quedar 141 en la clasificación internacional.

En todas las especialidades analizadas aparecen hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y en ocho de ellas son los españoles mejor situados, por delante incluso de los del sector privado.

La Paz, en Traumatología y Cirugía Ortopédica (17), Cardiología (19), Urología (20) y Endocrinología (26), así como Gregorio Marañón en Cirugía cardiaca (19), Neumología (25) y Neurocirugía (34), y el Niño Jesús en Pediatría (28).

Los hospitales madrileños han mejorado posiciones con respecto al año pasado, destacando el caso de La Paz en Endocrinología, donde ha conseguido situarse como número uno de España, así como el Hospital Ramón y Cajal, que entra en dos especialidades donde no figuraba hace un año -Pediatría y Neurocirugía- y el 12 de Octubre, que se estrena en Neurología.

METODOLOGÍA Y ASPECTOS VALORADOS

Los resultados de este estudio periódico de la norteamericana 'Newsweek' están basados tanto en opiniones como en recomendaciones de miles de expertos sanitarios --médicos y otros profesionales de la salud, así como gestores-- participantes en una encuesta realizada entre los meses de mayo a julio de 2025.

También tienen peso las certificaciones y acreditaciones de calidad relevantes en cada disciplina e indicadores de satisfacción de los propios pacientes de los centros sanitarios.

REFERENTES TAMBIÉN EN HOSPITALES INTELIGENTES

Por otro lado, la sanidad pública de la Comunidad de Madrid vuelve a tener una "destacada presencia" un año más en otra de las clasificaciones anuales de 'Newsweek', la de los Mejores hospitales inteligentes del mundo 2026, que selecciona a los 350 centros de todo el planeta que destacan por disponer de nuevas tecnologías de vanguardia como telemedicina, inteligencia artificial (IA) y sistemas automatizados.

De nuevo son 7 los centros públicos de la Comunidad de Madrid incluidos en este ranking de excelencia: tres de ellos entre los 100 primeros --Gregorio Marañón (47) y 12 de Octubre (60), ambos mejorando posiciones con respecto al año pasado, y a La Paz (80)-- junto a Clínico San Carlos (154), Ramón y Cajal (249), Fundación Jiménez Díaz (277) e Infanta Leonor (322).