Los hospitales tendrán unos mínimos similares a fin de semana y festivos y un máximo del 35%

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales madrileños contarán con unos servicios mínimos durante la jornada de huelga estatal para este miércoles 11 de noviembre que se corresponden con el personal que presta servicios en fin de semana y festivos y personal con guardia programada y un máximo del 35%.

La convocatoria de huelga, en términos generales, abarca desde las 00.00 hasta las 24.00 horas del 11 de noviembre y afecta a todas las actividades laborales y funcionariales desempeñadas por los trabajadores y empleados públicos de las empresas y organismos establecidos dentro del ámbito geográfico y jurídico del Estado español.

En concreto, en los hospitales se ha establecido la fijación de unos servicios mínimos que se corresponden con el personal que presta servicios en sábados, domingos y/o festivos y personal con guardia programada el día de la huelga para atender todas las actividades sanitarias urgentes.

No obstante, habrá unos servicios mínimos adicionales en determinadas unidades especiales como Diálisis, Urgencias, Reanimación, Cuidados Críticos, Hospitalización, Quirófanos, Anatomía Patológica, Hospital de Día, Oncología, Pediatría, Médico-Quirúrgico, Unidades de Cuidados Paliativos, Farmacia, Diagnóstico por Imagen y Otras Exploraciones, Laboratorio, Extracción y Trasplante de Órganos, Radioterapia, Hemodinámica, Admisión y Archivo, a fin de garantizar la plena asistencia sanitaria a pacientes afectados por determinadas patologías críticas o especialmente graves, e incluso de riesgo vital.

En cualquier caso, los servicios mínimos no podrán superar el 35% del total de los efectivos existentes en cada Gerencia, según recoge el acuerdo de mínimos del Gobierno regional.

CENTROS DE SALUD

En Atención Primaria, en los centros de salud que cuenten con cuatro o más médicos de familia, los mínimos por turno son dos médicos de familia, un pediatra, dos enfermeras y un auxiliar administrativo. En los centros con menos de cuatro médicos de familia, se establece un médico de familia, un pediatra, una enfermera y un auxiliar administrativo por turno. En ambos casos, si no existe pediatra en plantilla, se sustituye por otro médico de familia.

En cada Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria (ESAD) deberá haber un facultativo y una enfermera, mientras que en los Centros de Continuidad Asistencial se mantendrá el 100% de facultativos, enfermeras y celadores previstos en la planificación.

Para la administración de Atención Primaria se fija el 10% del personal administrativo, garantizando en todo caso dos efectivos en cada Departamento de Recursos Humanos dependiente de la Gerencia. La Casa de Socorro de Alcalá de Henares contará con un médico y un enfermero o enfermera. Finalmente, en los centros de Salud Mental se establece la presencia del responsable del centro, un enfermero o enfermera y un celador o auxiliar de control.

SUMMA 112

En el caso del Summa 112, los servicios mínimos del personal asistencial equivalen al 100% de los profesionales que tengan servicio programado según el cuadrante del día de huelga, sin que puedan superarse los planes de trabajo previstos para esa jornada.

Esta cobertura comprende el Centro Coordinador de Urgencias, la Unidad de Supervisión, las UVI móviles, el Soporte Vital Avanzado de Enfermería, los Vehículos de Intervención Rápida, las Unidades de Asistencia Domiciliaria, Gestión de Flota y Logística, el Centro de Urgencias Extrahospitalaria, los helicópteros sanitarios, la Unidad de Psicología y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

En cuanto al personal de apoyo, se fijan, tanto por la mañana como por la tarde, dos administrativos o auxiliares administrativos en Recursos Humanos, un técnico especialista en Sistemas de la Información en Informática, un profesional del Grupo de Gestión de la Función Administrativa en Transporte Programado y un técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en Logística.

PERSONAL EN FORMACIÓN

Finalmente, en cuanto a personal en formación, en el caso de los residentes de Atención Hospitalaria se fija como mínimo el 35% de quienes tengan jornada ordinaria programada y el 100% de quienes tengan guardia, incluidos los residentes de Medicina Familiar y Comunitaria con guardia hospitalaria.

En Atención Primaria se establece un residente por centro y turno cuando coincidan hasta tres residentes y dos cuando coincidan cuatro o más, con independencia del año de formación. En el Summa 112 se mantiene el 100% de los residentes con jornada ordinaria o guardia programada.