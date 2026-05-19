Hospitalizada grave una mujer rescatada por Bomberos tras caer al río Manzanares en Madrid

Efectivos de Bomberos Madrid rescatan a una mujer precipitada al río Manzanares - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han tenido que rescatar en la madrugada de este martes a una mujer que se ha precipitado al río desde la Avenida del Manzanares, tras lo que ha sido trasladada en estado grave a un centro hospitalario, según ha informado Emergencias Madrid.

"Hemos recibido un aviso sobre la 1 de la mañana aproximadamente de una persona caída al río Manzanares a la altura del número 44 de la avenida del Manzanares", ha explicado el suboficial de Bomberos Madrid Jesús María González, que ha informado del envío al lugar de los hechos de "un vehículo autobomba", "un vehículo de salvamento acuático" y "una escalera articulada".

A la llegada de Bomberos, hallando a la persona afectada acompañada de agentes de Policía Nacional y de un civil que se había acercado tras percatarse de la caída, los efectivos han procedido a su rescate, tras lo que la han puesto a disposición de SAMUR-Protección Civil, que la ha estabilizado y trasladado en estado grave a un centro hospitalario.