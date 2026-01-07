Hospitalizado de gravedad un hombre de 30 años por agresión con arma blanca en Ciudad Lineal

Ambulancia del Samur-Protección Civil en el campo de fútbol de La Elipa, en el distrito de Moratalaz. - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 30 años ha sido hospitalizado en estado de gravedad tras ser víctima de un ataque con arma blanca en la madrugada de este miércoles en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias Madrid.

El varón ha sido estabilizado y trasladado con heridas graves al Hospital Gregorio Marañón de Madrid por personal de Samur-Protección Civil, un convoy que ha sido escoltado por la Policía Municipal.

El suceso ha tenido lugar poco antes de las 00.30 horas de este miércoles en la esquina entre las calles Virgen del Canto y Emilio Gastesi, cuando la víctima ha resultado herida de arma blanca en la "fosa ilíaca izquierda", ha indicado Emergencias Madrid, refiriéndose a la zona inferior izquierda del abdomen.

La investigación de lo ocurrido está en manos de la Policía Nacional.