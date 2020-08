Hosteleros de Madrid aseguran estar "pendientes de un hilo" y piden que se resuelvan las licencias de terraza pendientes

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del gremio de restauradores de la Plaza Mayor, José Antonio Aparicio, ha asegurado este miércoles que los hosteleros de la capital se encuentran en una situación "de emergencia" y "pendientes de un hilo", por lo que han pedido que se resuelvan las licencias de terraza pendientes en la capital, más de 1.000.

Así lo ha indicado ante la prensa tras reunirse con la alcaldesa en funciones, Begoña Villacís, a quien le han hecho llegar sus peticiones para que se evite el cierre de establecimientos hosteleros.

"Estamos pendiendo de un hilo, con 500 peticiones de terraza sin tramitar o resolver, más de 400 de ampliación de terraza en banda de aparcamiento también pendientes, y se requiere una respuesta, y hemos venido al Ayuntamiento a transmitir esta situación de urgencia", ha expresado Aparicio.

Ha celebrado que hay "voluntad política evidente", manifestada por Villacís, de ampliar las bandas de aparcamiento que puedan ocupar las terrazas así como de relajar las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE). "La vicealcaldesa se compromete a intentar remover esos obstáculos", ha indicado.

Por su parte, Villacís ha indicado que "el 65 por ciento" de las peticiones de terrazas están resultas, lo que ha descrito como "un empujón considerable". Además ha añadido que "las que no están resueltas muchas veces no es imputable al Ayuntamiento", y ha destacado que "no se habían respondido antes con esta celeridad".