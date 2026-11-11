La huelga general resuena en Madrid con piquetes y protestas pese a la relativa normalidad en servicios públicos

Calles de Madrid durante la huelga general del 11N. - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general por la vivienda y los salarios convocada para este 11 de noviembre ha resonado con piquetes, cortes de carreteras y la bajada de la actividad en un Madrid que ha mantenido la normalidad en los servicios públicos en una mañana marcada por la lluvia incesante.

Esta jornada llegaba en un clima preelectoral, entre acusaciones de huelga política por parte de la patronal y la Comunidad de Madrid; y al calor del desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, en su casa de Retiro, a la que no volvería tras fallecer días después en el hospital. Este lanzamiento causaría la toma durante más de un mes de la Puerta del Sol por una acampada y también la huelga general promovida por el Sindicato de Inquilinas junto a los sindicatos de clase.

Los sindicatos convocantes han afirmado que la huelga está registrando un "amplio seguimiento con cifras próximas a un récord" y la han calificado de "éxito" con datos "muy positivos" tanto por la noche como por la mañana. Concretamente, la han cifrado entre un 65% y un 80%.

La otra cara de la moneda, la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), ha situado en menos del 10% el seguimiento en el sector privado y ha afirmado que esta "convocatoria política" ha sido un "grave error". Por su parte, la Comunidad ha situado en un 9,54% el seguimiento en el sector público regional.

ACCIONES DESDE LA MADRUGADA

Las acciones comenzaron ya de madrugada con dos focos calientes principales: Mercamadrid y las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT). En ambos casos ha habido enfrentamientos entre la policía y piquetes informativos.

En las cocheras de Fuencarral y Carabanchel, los sindicatos han denunciado "violencia policial" y dificultades para llevar a cabo su labor informativa. En el caso de Mercamadrid, las críticas han sido mayores tras requerir 15 manifestantes atención sanitaria y haber sido detenido uno de ellos tras arrojar una valla contra un agente. CC.OO. ha adelantado que presentará una demanda penal por estos hechos.

Estos momentos de tensión marcaban la madrugada, pero no impedían que Madrid despertase y se pusiera en marcha. En el caso de Mercamadrid los piquetes no bloquearon la entrada de mercancía ni la de los compradores, aunque sí que han registrado un leve descenso de la actividad comercial, aunque ya notaron un pequeño aprovisionamiento el martes por prudencia ante la huelga.

Una situación de normalidad que han vivido también los polígonos industriales de la zona sur como La Carpetanía --en Getafe, donde está Airbus-- o Marconi --en el madrileño distrito de Villaverde--. En el primer caso los piquetes de la entrada sí que reflejaban que se trataba de una jornada de huelga general, mientras que en el segundo lo mostraba únicamente la presencia policial.

La tranquilidad también ha reinado en tiendas, cafeterías, restaurantes y grandes superficies del centro de la capital que han abierto con menos afluencia de lo habitual y con algunas pegatinas y carteles en favor de los paros.

CORTES DE VÍAS Y TRANSPORTES CON SERVICIO HABITUAL

En cambio, donde sí que se ha notado la huelga general ha sido en varios puntos de carreteras de la región, donde piquetes han impedido la circulación, con cortes puntuales en los accesos por la A-5, en Alcorcón, y la A-6, a la altura de Moncloa-Aravaca. También han impactado en varios puntos de la M-30 en Puente de Vallecas, Ventas, Legazpi o avenida de la ilustración.

También se han cortado la A-6 con entrada a Princesa; A-5 en ambos sentidos a la altura de El Olivillo, y en la A-42 Santa María de la Cabeza y posteriormente en Plaza Elíptica. Estos cortes, así como la reducción del número de personas que acudían a su puesto de trabajo, han hecho que el tráfico en la capital caiga un 13%.

Estas afecciones han contrastado con un servicio de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) con el 85% de sus conductores en marcha, así como el 93% de los trabajadores de bicimad, grúas y aparcamientos. La demanda, por contra, sí que ha sufrido una caída abrupta con un 70% menos que el año pasado.

El Madrid subterráneo también ha notado el impacto del paro general, con un Metro que ha visto recortarse un 51% su número de viajeros respecto a un día normal. El suburbano ha funcionado al 93% en la hora punta.

Grandes nodos de transportes como Atocha y Chamartín se han presentado "vacías", mientras que se extendían largas colas en las paradas de autobuses interurbanos. Tanto Cercanías como los interurbanos anunciaron servicios mínimos durante toda la jornada que, por el momento, se están cumpliendo sin suponer un problema mayor para los usuarios.

HOSPITALES CON NORMALIDAD Y CALMA TENSA EN CIUDAD UNIVERSITARIA

Los grandes hospitales madrileños han arrancado su día con menor afluencia de personas y escaso seguimiento de sus profesionales. Se habían fijado unos servicios mínimos que se corresponden con el personal que presta servicios en fin de semana y festivos y personal con guardia programada y un máximo del 35%.

Los pasillos de la Audiencia Provincial de Madrid, por su parte, han mantenido el trasiego habitual de abogados, procuradores y profesionales de la Justicia, mientras las vistas y celebraciones de juicios han seguido adelante con normalidad.

En cambio, en Ciudad Universitaria sí que se ha sentido la tensión con la Policía Nacional desde primera hora de la mañana, cuando un grupo de personas han intentado cortar la calle del Profesor Aranguren.

La tensión ha llegado también a mediodía a Gran Vía, donde dos personas han sido detenidas y se han registrado cargas policiales durante una protesta de centenares de personas que secundan la huelga y que han cortado durante varias horas la circulación en esta arteria de la ciudad.

Los congregados han cortado el tráfico en la práctica totalidad de calle, una de las principales arterias de la ciudad, durante unas dos horas al grito de de 'Hoy no se consume, hoy no se trabaja' y de 'Queremos las llaves de todo Madrid'.

En total, durante la mañana de esta jornada de huelga general han sido detenidas nueve personas por incidencias relacionadas con los paros y una persona ha tenido que ser trasladada a un centro hospitalario tras sufrir una brecha en la cabeza en la zona de Gran Vía, han informado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de Policía y de Samur-Protección Civil.

PINCHAZO PARA ALMEIDA Y EL GOBIERNO DE AYUSO

Mientras que UGT y CC.OO. han reivindicado la jornada, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha compartido posición con la patronal al destacar la "normalidad" y tachar de "petardazo serio de los sindicatos y de Sánchez".

Ha reconocido que se han producido "algunos incidentes", por ejemplo, en el entorno de Mercamadrid y cocheras de EMT. "No parece que haya huelga", ha afirmado.

En el mismo sentido se ha expresado el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, que lo ha tachado de "rotundo fracaso" tanto de los sindicatos como del Gobierno de Pedro Sánchez que "la habían alentado".

"Hoy los sindicatos, como antes de esta huelga, han puesto en riesgo a los trabajadores, han puesto en riesgo a los autónomos, han puesto en riesgo a las empresas y los servicios públicos de este país por mero tacticismo político, lo que demuestra, una vez más, que no son más que un mero apéndice al servicio del sanchismo", ha cargado el portavoz del Gobierno encabezado por Isabel Díaz Ayuso.

Queda aún pendiente la tarde, en la que una manifestación recorrerá a partir de las 18 horas desde Atocha a Plaza Elíptica. Contará con la especial resistencia del tiempo. Toda la Comunidad de Madrid se encontrará en aviso amarillo por lluvia desde las 15 horas hasta la medianoche, a la que se sumará otra por viento a partir de las 18 horas.