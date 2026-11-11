Una veintena de detenidos en Madrid durante una jornada de huelga marcada por los piquetes y protestas

Policía Nacional en la Gran Vía - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jornada de huelga general de 24 horas convocada este miércoles en todo el país deja un balance de 20 detenidos en la Comunidad por diferentes incidentes relacionados con las protestas y los piquetes informativos durante los paros, han informado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Estas detenciones han detenido lugar en distintos puntos de la capital a lo largo de la jornada de huelga y han estado relacionados con delitos de desobediencia, resistencia, daños o atentado a la autoridad, entre otros.

Los principales incidentes se han registrado durante las protestas que se han convocado de madrugada en Mercamadrid y las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), en ambos casos ha habido enfrentamientos entre la policía y piquetes informativos, así como la protesta que ha cortado el tráfico en la Gran Vía madrileña, en la que también han intervenido los efectivos policiales.

En el caso de Mercamadrid, al menos una persona ha sido arrestada sobre la 1.30 horas por lanzar una valla a los agentes, ha informado a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de Policía. Según los sindicatos, además, hasta 15 manifestantes han precisado atención sanitaria. Desde CC.OO. ha adelantado que presentará una demanda penal por estos hechos.

En Gran Vía, donde centenares de personas han cortado la calle durante unas dos horas, han sido arrestadas otras dos personas por un delito de atentado contra la autoridad cuando los efectivos de la UIP (antidisturbios) han instado a los congregados a abandonar la calzada para restableer el tráfico y se han registrado empujones y cargas. En este punto, una persona ha precisado traslado hospitalario tras sufrir una brecha en la cabeza, según ha informado Emergencias Madrid a Europa Press.

Además, se han registrado otras cuatro detenciones en la zona de Puente de Vallecas relacionadas con la huelga en dos actuaciones distintas llevadas a cabo por la Policía Nacional sobre las 10 horas. En una de ellas se ha arrestado a dos personas en la calle Martínez de la Riva por un delito de daños y sabatoje después de que hayan arrojado estrellas cortantes al suelo y un indicativo policial haya pinchado una rueda por ello.

En la otra han sido detenidas otras dos personas en la calle Pico Cejo por atentado contra agente de la autoridad. En este caso, han sido arrestadas cuando preparaban un corte de la M-30 y han tratado de impedir el acceso de los agentes a un local.

Poco después se ha contabilizado otro arresto en el distrito de Arganzuela relacionado con la huelga. Agentes de la Policía Nacional han detenido a una persona en la calle Fran Luis de León por resistencia y desobediencia, han indicado fuentes policiales a Europa Press.