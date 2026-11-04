La huelga universitaria arranca con menos alumnos en aulas y piquetes en CIU: "Ayuso, escucha, la uni está en lucha"

Primer día de huelga universitaria. - EUROPA PRESS

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las seis universidades públicas madrileñas han comenzado este miércoles su primer día de huelga contra la "asfixia económica" que denuncian sufrir por parte del Gobierno regional y el incremento de la "represión" en los campus, en una jornada que ha arrancado con menos afluencia de estudiantes de la habitual en las aulas y piquetes de entre 20 y 30 personas en Ciudad Universitaria.

Uno de los piquetes informativos se ha concentrado antes de las 8 horas en las inmediaciones de la estación de Metro de Ciudad Universitaria con una pancarta en la que se leía 'La educación no se negocia' y entre consignas como "Ayuso, escucha, la uni está en lucha", "Fuera empresas de la universidad" o "Que no nos interesa una educación al servicio de la empresa".

Los participantes han repartido panfletos para animar a alumnos y profesores a secundar los paros. Los megáfonos y silbatos se escuchaban por encima del trasiego de estudiantes, algunos de los que han acudido a la biblioteca o a sus clases, según ha podido comprobar Europa Press sobre el terreno.

La primera parada del recorrido ha sido la Facultad de Odontología, donde estudiantes y docentes han entrado a las 8.15 horas al grito de "No hay pasta para tanto empaste". Tras pasar por diferentes aulas, el piquete ha llegado a la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Allí, los participantes han coreado "Hoy no hay clase, hay huelga" a la entrada de un aula en la que había al menos seis estudiantes, que han recogido su material y sus mochilas y se han marchado.

La portavoz de la plataforma UCM por la Pública, Eva Aladro, que participa en el piquete informativo, ha explicado en declaraciones a Europa Press que la huelga responde a dos motivos: la "infrafinanciación" que soportan las universidades y la "represión en los campus". "Nos tachan de violentos, agresivos y nos echan a los antidisturbios encima", ha denunciado mientras el piquete salía de la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos.

Por su parte, una alumna de la Universidad Politécnica de Madrid que participa en la movilización ha denunciado que no tienen calefacción en las aulas y que las infraestructuras son "precarias".

Entre los docentes, María Prieto, de Ciencias de la Información, ha reclamado "más financiación y profesores" y ha denunciado que hay compañeros que realizan horas extra sin cobrar por ellas. Además, ha sostenido que "no hay tiempo para la investigación" porque deben preparar las clases.

Tras el recorrido por distintas facultades, los participantes tienen previsto desplazarse hasta la calle Ferraz, desde donde partirá a las 12 horas una manifestación hacia la calle Génova. A esta marcha se sumará el profesorado madrileño que mantiene una huelga indefinida desde el 14 de octubre.