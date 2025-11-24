Huelga universitaria: convocadas dos manifestaciones este miércoles y jueves para exigir a la Comunidad más financiación

Convocadas dos manifestaciones este miércoles y jueves para exigir a la Comunidad de Madrid más financiación a las universidades - EUROPA PRESS

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de plataformas de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid, que integran trabajadores y estudiantes, han convocado dos manifestaciones este miércoles y jueves para reclamar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso más financiación.

Lo han anunciado este lunes representantes de la plataforma delante de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, donde han exigido la retirada de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) y un nuevo plan plurianual. No descartan la posibilidad de organizar una huelga indefinida.

"Tienen que comenzar un proceso negociado y consensuado con rectorados, asociaciones de trabajadores, sindicatos y estudiantes para poder crear un texto que realmente apoye a la universidad pública y que no sea un estrangulamiento", ha pedido la profesora Eva Aladro, integrante de la plataforma por parte de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), centro que ha tenido que pedir un préstamo de 34,5 millones de euros.

La primera manifestación tendrá lugar este miércoles, a las 15.30 horas, frente a la Consejería de Educación, que lidera Emilio Viciana. La segunda será el jueves, a partir de las 18 horas, que saldrá desde Atocha y finalizará en la Puerta del Sol, donde está ubicada la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico.

Además, los Consejos de Estudiantes de las universidades públicas han mostrado su apoyo unánime a la huelga y han convocado "el primer paro académico de la historia" en la Complutense, la Autónoma (UAM) y la Rey Juan Carlos (URJC) que permitirá que el estudiantado ejerza efectivamente su derecho a interrumpir la actividad académica.

Según han informado en un comunicado, el paro académico es una herramienta prevista por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) para "garantizar el derecho a la protesta del estudiantado", debiendo ser desarrollado posteriormente en las universidades.