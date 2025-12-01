El ICAM detecta un 84% de rechazo entre la abogacía madrileña a la obligatoriedad de los MASC

Archivo - Fachada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que pasa a llamarse Colegio de Abogacía de Madrid, a 11 de julio de 2022, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha constatado que el 84% de los profesionales del Derecho en la región rechaza la obligatoriedad de los mecanismos adecuados de solución de controversias (MASC), implantados por la Ley 1/2025 de Eficiencia Procesal.

Así se desprende del primer estudio realizado por el Colegio sobre el impacto real de la nueva norma en sus primeros meses de aplicación, según ha informado la institución en una nota de prensa. El informe, elaborado a partir de una encuesta a 1.164 letrados, revela también una percepción generalizada de inseguridad jurídica y un aumento de retrasos en la tramitación judicial.

De acuerdo con los datos del estudio, solo uno de cada diez intentos de resolución extrajudicial de conflictos ha concluido con acuerdo. El 90% de los encuestados considera que la aplicación de la ley ha introducido más demoras en los procedimientos, mientras que el 71% denuncia una fuerte disparidad en los criterios de los juzgados, lo que incrementa la inseguridad jurídica.

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha destacado que "tal y como está configurado y aplicado, el sistema de MASC no está logrando los objetivos de eficiencia y está generando cargas adicionales para la ciudadanía y la abogacía". Ha subrayado que el estudio "no es un ejercicio de crítica retórica, sino una herramienta de trabajo para mejorar el sistema".

Ribón ha precisado que la abogacía madrileña no se opone a la modernización de la Justicia ni al uso de los MASC, sino que reclama "un diseño participativo, medios suficientes y criterios homogéneos" que garanticen su eficacia.

El ICAM ha anunciado que usará los resultados del estudio para reclamar ajustes normativos, reforzar el apoyo técnico a la colegiatura y realizar un seguimiento periódico de la aplicación de la ley.

Entre los pocos datos positivos, el informe destaca que el 70% de los letrados afirma conocer el departamento sobre MASC del ICAM (mediaICAM), lo que, según el Colegio, muestra la consolidación de este servicio como recurso de referencia para la abogacía madrileña.