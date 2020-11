Iglesia de San Antón instala una cesta gigante de Navidad para recibir donaciones de comida de empresas y particulares

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia de San Antón de Madrid ha instalado una cesta gigante de Navidad que ocupa un lateral de la iglesia con el objetivo de llenarla de comida gracias a las donaciones de empresas y de particulares, ha informado este jueves Mensajeros de la Paz en una nota de prensa.

Precisamente, mañana viernes la cesta se inaugura con la primera donación, 2.000 kilos de comida que llegan de la mano de la empresa Moheda Group a las 10.30 horas.

"Nosotros, que empezamos desde la nada, sabemos muy bien lo que es pasar por situaciones así y queremos aportar nuestro grano de arena para ayudar a todas estas personas que ahora lo están pasando mal", ha indicado el director de Operaciones de esta compañía, Jesús Daza.

Todos los productos de alimentación donados los ha comprado a un distribuidor local de hostelería, donando Moheda Group los productos de Droguería. "Animamos a todas las empresas y ciudadanos a colaborar con este proyecto solidario de Mensajeros de la Paz. Entre todos podemos conseguir que esta Navidad sea especial", concluye Daza.

Además, antes de inaugurarse esta cesta gigante ya han pasado por ella para apoyar esta iniciativa Fabiola Martínez o diputados de la Asamblea de Madrid, como Luis Pacheco, de Cs.

"Las colas del hambre tienen muchos nombres y muchas historias detrás. Todas tienen algo en común: el hambre y, muchas veces, la vergüenza de tener que pedir alimentos, ya que muchas de las personas que sufren esta carencia no se habían visto nunca en una situación parecida", señala Mensajeros de la Paz para espera que con esta iniciativa paliar y dignifique esta necesidad en Navidad.

"Como decía Monseñor Tarancón, hay muchas familias que carecen de alimentos indispensables. Hay muchos pares que no pueden dar pan a sus hijos siempre que se lo piden... Queremos que vean que el corazón de su obispo compadece sus angustias y que la voz de su obispo se levanta, valiente y decidida, para defender su causa.. no podeos callar. No debemos callar por más tiempo", rememora el padre Ángel.

Además, asegura que en estos momentos, en Madrid, hay personas que pasan hambre. "Lo veo aquí en la iglesia de San Antón, en los desayunos que damos las ONG, las congregaciones religiosas, los comedores sociales, las asociaciones de vecinos. Nunca había visto a tanta gente esperando para poder comer. Sin embargo, aquí estamos, de pie, ofreciendo entre todos la comida que necesitan los más vulnerables", ha relatado el sacerdote de San Antón.

Mensajeros de la Paz quiere colaborar con la Fundación Banco de Alimentos de Madrid en la gran campaña de recogida de esta semana por lo cual todo lo recogido hasta el domingo en esta cesta se lo donarán. "Agradecemos a Mensajeros de la Paz la iniciativa de unirse a la campaña Gran Recogida 2020. Entre todos sumamos fuerzas para ayudar a las personas más desfavorecidas", comenta Gema Escrivá, directora general de la fundación.