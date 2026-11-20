Archivo.- Una mesa de debate durante el II Congreso de Criminología de la Comunidad de Madrid - COLEGIO PROFESIONAL DE LA CRIMINOLOGÍA DE MADRID

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de la Criminología de Madrid (CPCM) celebrará la próxima semana el III Congreso de Criminología de la Comunidad de Madrid, un encuentro en el que los expertos analizarán los principales desafíos de esta disciplina, sus nuevas oportunidades laborales y la necesidad de avanzar en su reconocimiento y regulación profesional.

En concreto, la cita reunirá los días 25, 26 y 27 en las instalaciones del Centro de Estudios Financieros (CEF) a profesionales de la Criminología, docentes, investigadores, estudiantes y representantes institucionales.

El encuentro, que coincide con el V Congreso Internacional de Criminólogos, abordará cuestiones como la irrupción de la IA en la prevención del delito, la cibercriminología, el ejercicio profesional ante los tribunales, la seguridad, la atención a las víctimas y las posibilidades de incorporación de los criminólogos a nuevos ámbitos laborales.

La inauguración oficial tendrá lugar el miércoles a las 17.00 horas con la participación del secretario del Colegio, Ramón Chippirrás, y del rector del Grupo CEF-UDIMA, Eugenio Lanzadera, entre otras autoridades.

Abel González, director del mismo, pronunciará la conferencia inaugural, titulada '¿Quién va a prevenir los delitos del futuro? El papel de la Criminología en la sociedad algorítmica'.

La primera jornada se completará con tres talleres prácticos simultáneos, destinados a explorar las salidas profesionales en cibercriminología y tecnocriminología, preparar entrevistas de trabajo para criminólogos y conocer las exigencias de la actuación pericial ante los tribunales. Estas actividades contarán con diplomas de asistencia.

NUEVOS CAMPOS PROFESIONALES Y PREVENCIÓN DEL DELITO

El jueves 26 se desarrollará el grueso de las mesas redondas, organizadas por los diferentes Grupos de Trabajo del CPCM. Entre los asuntos que se analizarán figuran el papel de los criminólogos en el sistema penitenciario, la prevención del acoso escolar mediante herramientas de IA, la Criminología aplicada al deporte, la protección del patrimonio histórico y cultural y la prevención del maltrato animal.

También se abordarán los derechos fundamentales de las personas trans en prisión, los avances en la criminología aplicada a la función policial, la prevención de la delincuencia vial y el papel de la Criminología en el ámbito empresarial.

Además, durante la tarde se celebrará una mesa académica sobre la situación de la Criminología universitaria en España, con la participación de responsables de titulaciones de distintas universidades, que permitirá analizar la formación académica y su relación con el ejercicio profesional.

Una de las actividades destacadas será la mesa 'Del suceso al juicio: cómo se construye el relato mediático de una investigación criminal' (18.30 horas), con la participación de los periodistas Luis Fernando Durán (El Mundo), Aitor Santos (ABC), Cristina Gallardo (El Periódico) y Jaime Vicente Echagüe (La Razón). El debate estará moderado por el periodista y criminólogo Julio de la Fuente.

RECONOCIMIENTOS A LA DEFENSA E INNOVACIÓN EN CRIMINOLOGÍA

El Congreso acogerá también la entrega de dos reconocimientos. El Premio Pedro Campoy Torrente a la defensa de la Criminología recaerá en Fernando de la Fuente Honrrubia, asesor de planta del Ministerio de Justicia, por su apoyo a la consecución de una ley de reconocimiento de la Criminología.

Por su parte, el Premio José Antonio Seoane a la innovación en la profesión distinguirá a Begoña de Madrid, colegiada del CPCM y excoordinadora del Grupo de Trabajo de Criminología Empresarial, por su trayectoria profesional y su labor en favor del emprendimiento criminológico.

ÚLTIMA JORNADA

La última jornada arrancará con una mesa dedicada a la situación de la profesión en las distintas comunidades autónomas, en la que intervendrán representantes de colegios profesionales de Criminología de España. Luego, distintas universidades presentarán investigaciones y experiencias vinculadas a la delincuencia tecnológica, la victimología, la seguridad internacional, las emergencias, los delitos de odio y la innovación educativa.

El encuentro concluirá con la conferencia internacional 'Cuando la Criminología se convierte en política pública: la experiencia de Panamá y su Ley de Política Criminológica', a cargo de Rolando Óscar Grimaldo Santamaría, profesor y coordinador académico de Criminología de la Universidad Pontificia Comillas.

El congreso cuenta con la colaboración del propio CEF y de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y da continuidad al trabajo desarrollado en la jornada preparatoria 'Política Criminológica y Estado de Derecho en la era de la IA', celebrada 3 de marzo en la Cámara Baja.

La participación es gratuita, previa inscripción, y se ofrecerá también la posibilidad de seguir las sesiones online.