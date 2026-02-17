Incautadas 360 plantas de marihuana en la Vega de Chinchón en un operativo con cuatro detenidos

1060711.1.260.149.20260217102241 Archivo - Un coche de la Guardia Civil - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a cuatro personas y han cursado la investigación de otras cuatro por su presunta relación con tres plantaciones de marihuana localizadas en la Vega de Chinchón, donde se han incautado de 360 plantas en estado de floración y dos armas de fuego.

Los implicados están relacionados con el cultivo de marihuana indoor y la defraudación de fluido eléctrico, entre otros delitos, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

La investigación se inició gracias a la colaboración ciudadana al tener conocimiento de la posible existencia de una plantación de marihuana ubicada entre las poblaciones de Titulcia, Morata de Tajuña y Chinchón.

Esta información permitió ubicar el lugar, el cual era frecuentando por diversas personas, por lo que se solicitó una orden judicial de entrada y registro de las diferentes edificaciones de los recintos parcelarios de la zona.

En total, los efectivos intervinieron tres plantaciones de marihuana con 360 plantas en estado de floración, dos armas de fuego sustraídas en 2020, 80 cartuchos de munición, un machete de grandes dimensiones y 660 euros en efectivo, además de la aprehensión de 3 vehículos de alta gama.