El incendio avanza poco por la noche y baja su intensidad pero se espera un incremento del viento esta mañana

Control policial, a 24 de julio de 2026, en Navalagamella, Madrid (España). Los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid siguen avanzando sin control y se han unido en un solo foco, mientras que en Ávila el incendio de Burgohondo avanza también sin - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de la sierra oeste de Madrid ha avanzado poco por la noche y bajado su intensidad pero se espera un incremento del viento esta mañana, a partir de las 10 horas, ha informado la Delegación de Gobierno.

Durante la noche ha beneficiado el cambio de condiciones meteorológicas, con menos viento, mayor humedad y menos temperatura, aunque el fuego sigue activo.

La previsión para este sábado es de un "escenario meteorológico especialmente complejo" dado que a partir de las 10 horas se prevé un nuevo incremento de la intensidad del viento, además de cambios bruscos de dirección.