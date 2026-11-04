Un incendio en una cabina de pintura en Alcobendas deja a seis trabajadores con intoxicaciones leves

Camión de Bomberos de la Comunidad de Madrid junto a una ambulancia del Summa 112 en un accidente de tráfico - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio originado este miércoles por la tarde en una cabina de pintura dentro de una nave de tratamiento de maderas en el municipio de Alcobendas ha dejado a seis personas con intoxicaciones leves.

Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, han sido varias las dotaciones del Parque 11 de Bomberos de la Comunidad las que han tenido que dirigirse al lugar para extinguir el incendio originado en esa nave.

El Summa 112 ha atendido por esta causa a seis trabajadores con intoxicaciones leves que han sido dados de alta en el lugar.