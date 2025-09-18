Un incendio en un camión obliga a cortar la R-3 en Mejorada del Campo sin causar heridos

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido este jueves un incendio declarado en la parte trasera de una de las cabezas tractoras que transportaba un camión pasado el kilómetro 12 de la carretera R-3 a su paso por el municipio de Mejorada del Campo en un suceso que no ha dejado heridos pero ha obligado a cortar este tramo de la carretera.

Los hechos se han producido en torno a las 9.30 horas, cuando el servicio de emergencias regional ha recibido una llamada alertando de que uno de los neumáticos del remolque ardía y las llamas se habían extendido a la parte trasera de una de las dos cabezas tractoras que transportaba el camión, según han informado desde el 112 de la Comunidad de Madrid.

Hasta el lugar se han desplazado cuatro dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid que, a su llegada, han localizado el foco en esa zona y, gracias a una rápida intervención, han logrado evitar que el fuego alcanzara la cabina de dicha cabeza tractora, la segunda transportada y el camión remolque. El conductor ha salido ileso.

La Guardia Civil ha cortado la circulación al tráfico en este punto de la Radial 3 y ha establecido un desvío dos kilómetros antes de la zona del incidente hasta que han concluido los trabajos de extinción y aseguramiento, a la par que se ha hecho cargo de las investigaciones para determinar las causas del suceso.