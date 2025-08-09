Un incendio en un contenedor de un tren de mercancías en la estación de Aranjuez afecta a la circulación de la línea C-3

Archivo - Viajeros en la Estación de Cercanías de Chamartín, a 3 de agosto de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un pequeño incendio originado en un contenedor vacío de un tren de mercancías en la estación de Aranjuez está provocando alteraciones en la circulación de los trenes de la línea C-3 de Cercanías Madrid.

El aviso se ha producido en torno a las 14.41 horas, según ha informado una portavoz de Emergencias 112 a Europa Press. Hasta el lugar se han desplazado dos bombas para apagar el fuego, aunque ahora solo permanece una para acabar de extinguir las llamas.

Por su parte, Cercanías Madrid ha informado a través de la red social 'X' que este incendio está provocando demoras y detenciones en ambos sentidos del recorrido y que los trenes pueden modificar su recorrido habitual.