El incendio de Lozoyuela (Madrid) baja a nivel 1 y se desactiva la UME tras quedar estabilizado

Un hidroavión trabaja en las tareas de extinción del incendio de Lozoyuela, a 16 de julio de 2026, en Lozoyuela, Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de emergencias han establecido un dispositivo de vigilancia para seguir la evolución del incendio forestal desatado este jueves en las inmediaciones de Lozoyuela. El fuego se encuentra estabilizado y evoluciona favorablemente.

En la tarde de este viernes se ha desplegado un puesto de mando avanzado en la zona, cuatro bombas forestales, una nodriza, tres patrullas de vigilancia, dos vehículos de mando, la unidad de drones de los bomberos de la Comunidad de Madrid y también maquinaria pesada, según ha informado Emergencias 112 de la región.

Se realizarán tareas de remate y enfriamiento del perímetro y de los puntos calientes para evitar que se extienda y avanzar hacia su extinción. La Comunidad de Madrid ha decidido rebajar la emergencia a situación operativa 1 y se desactiva por tanto la asistencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Así lo ha anunciado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en su actualización de las 17.30 horas sobre el estado del incendio forestal. La decisión de rebajarlo a nivel 1 se ha tomado tras la reunión de coordinación del CECOPI, celebrada en el centro de control del incendio en la propia localidad de Lozoyuela.

Los trabajos para sofocar el incendio se han llevado a cabo de forma satisfactoria y no ha tenido crecimiento fuera de su perímetro. La Comunidad de Madrid mantendrá el dispositivo hasta el viernes, si bien se han logrado controlar posibles extensiones de la zona afectada por la incidencia del viento, algo que preocupaba para esta tarde.

El consejero ha explicado también que se ha procedido a desactivar el requerimiento de la UME con el objetivo de facilitar su incorporación a otros incendios graves que se producen en su zona de actuación, como es el de Guadalajara. De hecho, la Comunidad se ha ofrecido para atender emergencias en Toledo y Guadalajara más allá de los 5 kilómetros de la frontera para que sus servicios de emergencias puedan atender el incendio de La Mierla.

En la reunión en el CECOPI ha estado presente el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, junto al consejero Novillo, y el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), Pedro Ruiz, entre otros representantes de los servicios de emergencias y autoridades madrileñas.

Si bien la UME ha comenzado ya su "repliegue de forma coordinada", la Delegación del Gobierno ha informado en sus redes sociales de que la Guardia Civil sí mantiene su dispositivo de seguridad y control en la zona, en apoyo con el resto de servicios de emergencia que actúan en el incidente.

El delegado del Gobierno ha resaltado que el incendio está estabilizado pero "no controlado", por lo que los servicios de extición seguirán trabajando en la zona para terminar de sofocar las llamas. En este sentido, ha puesto en valor el trabajo del personal de emergencias y también la colaboración entre instituciones.

"Ahora el gran reto que tenemos por delante es en la provincia vecina, estamos muy pendientes de la evolución en Guadalajara. La UME va para allá y se ha comprometido el apoyo de los servicios de la Comunidad de Madrid para poder ayudar a contribuir a la seguridad ante posibles incendios forestales que puedan surgir en la provincia", ha dicho.

El incendio se declaró el jueves sobre las 16 horas y rápidamente pasó a situación operativa 2 del Plan INFOMA ante el avance de las llamas y la amenaza a los vecinos de la zona. De hecho, se llegó a lanzar un mensaje ES-Alert y se ordenó el confinamiento de unas 2.000 personas junto a la evacuación de otras 100, además de un campamento de verano con unos 50 menores.

Según se ha informado hasta el momento, en el incendio han ardido en torno a 770 hectáreas en una zona forestal entre Cinco Villas, Mangirón y Buitrago del Lozoya. Un hombre con antecedentes por hechos similares fue detenido en la víspera como presunto responsable de iniciar el incendio.