Un incendio en un restaurante obliga a cortar la Gran Vía entre San Bernardo y Plaza de España- EMERGENCIAS MADRID

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Policía Local de Madrid y agentes de Movilidad del Ayuntamiento han cortado este sábado la Gran Vía entre Plaza de España y San Bernardo por un incendio en un restaurante de la cadena Ôven, situado en el número 55 de esta céntrica calle.

Así ha informado Emergencias Madrid en sus redes sociales, donde han explicado que el fuego se ha originado en la cocina del establecimiento y que diez dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid lo han extinguido. La circulación está ya restablecida.

El humo se ha extendido por el conducto de ventilación hasta la azotea del edificio. Tras extinguir las llamas los bomberos han ventilado y han revisado los edificios colindantes. Samur Protección-Civil se ha mantenido en preventivo y no ha habido heridos.