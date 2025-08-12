Incendio en Tres Cantos: Los efectivos siguen trabajando en la extinción esta noche con la vista puesta en el viento

Podría quedar controlado esta noche si las condiciones meteorológicas no dificultan las labores

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) - -

El incendio forestal de nivel 2 que desde la tarde del lunes afecta a Tres Cantos se encuentra estable y perimetrado y podría quedar controlado esta noche --tras afectar hasta el momento a unas 2.000 hectáreas-- si las condiciones meteorológicas no complican las labores de extinción.

Una persona ha fallecido a causa de este fuego que se originó en la zona este de Nuevo Tres Cantos y se propagó rápidamente, con una progresión que en apenas 40 minutos recorrió seis kilómetros, ayudado por unas condiciones meteorológicas con tormenta seca y rachas de viento de más de 70 kilómetros por hora.

El incendio se encuentra todavía en fase de control y en situación 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA). Por ahora, ha afectado a pasto, matorral y parte de arbolado, a falta de valoración final.

En la última reunión del Comité Asesor del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA) en el Puesto de Mando Avanzado, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha indicado que, si se mantienen las condiciones meteorológicas y no se registra ninguna reactivación, está previsto que el incendio pueda quedar controlado durante la noche.

En concreto, se prevén vientos erráticos y de tormenta hasta las 22 horas con rachas hasta de 40 km/h. La dirección del viento es cambiante y se prevén tormentas que podrían provocar rachas de hasta 50-60 km/h. En la tarde de este miércoles también se prevé viento intenso.

"La situación es óptima; no han variado las condiciones del incendio, que continúa perimetrado y estabilizado, es decir que no ha crecido desde anoche en ese perímetro que en este momento se estima en casi 2.000 hectáreas, de las que habrá que descontar mucha superficie interior que ha quedado sin quemar debido a la velocidad que tenían las llamas", ha explicado el consejero.

CAUSAS NATURALES COMO POSIBLE ORIGEN

Durante la tarde de este martes, en el lugar se ha desplegado un importante dispositivo de extinción en el que trabajaron de manera coordinada Bomberos de la Comunidad de Madrid, junto a agentes forestales y brigadas forestales, así como del Ayuntamiento de la capital, y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La Policía Judicial de Guardia Civil y el Seprona ya han iniciado la investigación de las causas de este incendio. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha apuntado en la tarde de este martes a causas naturales como origen del incendio.

"En estos momentos las investigaciones apuntan a que no ha habido factor humano que haya tenido que ver con el comienzo de este incendio", ha dicho el delegado.

Salvo cambio de situación durante la noche, la próxima reunión del Comité Asesor del INFOMA en el Puesto de Mando Avanzado está prevista este miércoles a las 9.30 horas.

UNA PERSONA FALLECIDA

Un hombre de unos 55 años que trabajaba en una hípica en la urbanización Soto de Viñuelas ha fallecido como consecuencia de las quemaduras que sufrió cuando presuntamente trataba de salvar a sus caballos.

En concreto, el hombre sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo y fue trasladado al Hospital público La Paz en un helicóptero de Guardia Civil, según informó Emergencias 112 Comunidad de Madrid. "Su situación cuando fue enviado al Hospital de la Paz era difícil, y, por desgracia, tenemos que lamentar la pérdida y su fallecimiento", ha detallado el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno.

Además, otro hombre de 83 años tuvo que ser trasladado al mismo centro hospitalario con dolor torácido, aunque a lo largo de este martes ha recibido el alta hospitalaria, han apuntado a Europa Press fuentes sanitarias.

180 DESALOJADOS, CUATRO CASAS AFECTADAS Y ANIMALES MUERTOS

Debido a la proximidad del incendio a las viviendas, fueron desalojadas de manera preventiva las urbanizaciones de Soto de Viñuelas, Fuente El Fresno y Ciudad del Campo, esta última de San Sebastián de los Reyes, localidad próxima a Tres Cantos.

En total, unas 180 personas que a lo largo de este martes han podido comenzar a regresar a sus viviendas, sin que quedara ninguno de ellos en los recursos habilitados para su realojo. Los desalojados han pasado la noche en albergues provisionales y el Ayuntamiento de Tres Cantos ha habilitado dos polideportivos.

Finalmente, las llamas han afectado a cuatro viviendas de la urbanización Soto de Viñuelas, aunque se ha evitado que alcanzaran la zona industrial de Tres Cantos, con importantes empresas algunas de ellas "críticas en cuanto a sus componentes", ha recordado el alcalde tricantino. En la zona se ha establecido un dispositivo de apoyo psicológico para los vecinos afectados y continúa operativo el dispositivo del Summa 112.

Además, en dos explotaciones se han retirado los cuerpos de 150 cabezas de ovino de raza colmenareña (autóctona) y, en otra, en las próximas horas se procederá a la retirada de los cuerpos 18 caballos que murieron por el fuego.

DECLARACIÓN DE ZONA AFECTADA

Ante este escenario, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que el Ejecutivo autonómico solicitará la declaración de Soto de Viñuelas como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.

En una publicación en la red social 'X', Ayuso ha indicado que, tras una reunión de urgencia de las consejerías implicadas, el Gobierno regional ha acordado la evaluación de los daños y apoyo a los afectados, así como medidas para la recuperación forestal y de fauna salvaje de la zona quemada.

Además, la presidenta madrileña también ha trasladado que la Comunidad de Madrid pedirá al Gobierno de España ayudas a los municipios y ciudadanos afectados en los incendios declarados en la región durante este verano, como Villamanta y Navalcarnero.

"Ha sido un incendio inédito en nuestra región, con las peores circunstancias, esa tormenta seca, vientos de 70 kilómetros por hora, un estrés hídrico del combustible que lleva muchos días acumulando esas altas temperaturas y esa bajísima humedad relativa. Al final son condiciones que hacen un incendio fuera de capacidad de extinción", ha explicado por su parte el consejero Novillo.