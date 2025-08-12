El incendio en Tres Cantos afecta ya a 2.000 hectáreas y se espera que pueda quedar controlado esta noche

Reunión del Comité Asesor del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA) que ha tenido lugar en el puesto de mando instalado en el recinto ferial de Tres Cantos - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de nivel 2 que desde este lunes afecta a la localidad de Tres Cantos se encuentra perimetrado y estable, con una superficie afectada de unas 2.000 hectáreas de terreno, y se espera que pueda quedar controlado durante la noche si las condiciones meteorológicas no dificultan las labores en el lugar.

En declaraciones a los medios tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA) que ha tenido lugar en el puesto de mando instalado en el recinto ferial de Tres Cantos, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha explicado que el perímetro permanece estabilizado pero el incendio, aunque presenta buena evolución, no está controlado.

"La situación es óptima; no han variado las condiciones del incendio, que continúa perimetrado y estabilizado, es decir que no ha crecido desde anoche en ese perímetro que en este momento se estima en casi 2.000 hectáreas, de las que habrá que descontar mucha superficie interior que ha quedado sin quemar debido a la velocidad que tenían las llamas", ha explicado.

Según ha indicado el consejero, si se mantienen las condiciones meteorológicas y no se registra ninguna reactivación, está previsto que el incendio pueda quedar controlado durante la noche. En concreto, para esta tarde, cuando ya se ha registrado un "reventón térmico", se prevén vientos erráticos y de tormenta, con rachas hasta de 40 kilómetros por hora con atención especial hasta las 22.00 horas aproximadamente.

La dirección del viento es cambiante y se prevén tormentas que podrían provocar rachas de hasta 50 y 60 kilómetros por hora, según han apuntado desde el Gobierno regional, que indica que la tarde de este miércoles también se prevé viento intenso.

El consejero ha avanzado también que se ha establecido un dispositivo de apoyo psicológico para los vecinos afectados. Según ha indicado, se ha procedido el realojo de los vecinos de la urbanización Soto de Viñuelas, que han procedido a entrar a sus casas acompañadas de miembros del Cuerpo de Bomberos, Guardia Civil. Igualmente, continúa operativo el dispositivo del Summa 112.

Igualmente, Novillo ha recalcado que también se ha estado colaborando con las tres ganaderías afectadas por este incendio. "Se ha llevado a cabo ya la retirada por parte de la Dirección General de Agricultura de la Comunidad de Madrid de 150 cabezas de ovino que fallecieron ayer y también se está trabajando en este momento para llevar a cabo en las próximas horas la retirada de 18 caballos muertos en una instalación", ha indicado.

En concreto, en dos explotaciones se han retirado los cuerpos de 150 cabezas de ovino de raza colmenareña (autóctona) y, en otra, en las próximas horas se procederá a la retirada de los cuerpos 18 caballos que murieron por el fuego.

La Policía Judicial de Guardia Civil y el Seprona han iniciado la investigación de las causas del incendio. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha apuntado la tarde de este martes a causas naturales como origen del incendio.