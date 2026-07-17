Incendio de vegetación en el lateral de la M-30 a la altura del Pirulí - CENTRO DE MOVILIDAD DEL AYUNTAMIENTO

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de tres dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid trabajan la tarde de este viernes en extinguir un incendio de vegetación originado en uno de los laterales de la M-30, a la altura de O'Donell.

El fuego se ha originado sobre las 17 horas en una zona de vegetación ubicada en la zona del Pirulí de RTVE, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

De manera preventiva, agentes de la Policía Municipal han cortado el tráfico en la calzada interior lateral, sentido A-3, desviando la circulación por la calzada central. Como consecuencia de ello, se han producido pequeñas retenciones hasta la zona de Avenida de América.

Un corte temporal de carril que se ha producido ante la presencia de humo y para facilitar el trabajo de los Bomberos del Ayuntamiento. Está previsto que el incendio quede extinguido en breve y se pueda retomar la normalidad circulatoria.