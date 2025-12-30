La incidencia de la gripe baja en la región de 205 a 94 casos por 100.000 habitantes en la última semana

Archivo - Una mujer se vacuna en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, a 13 de enero de 2022, en Madrid, (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los casos de gripe en la Comunidad de Madrid han descendido esta semana, pasando de 204,92 a 94,47 casos por 100.000 habitantes en Atención Primaria y de 7,08 a 6,2 casos en Atención Hospitalaria, según han avanzado fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad a Europa Press.

El Gobierno madrileño recomienda desde principios de mes el uso de las mascarillas en todos los hospitales y centros de salud de la región así como en las residencias donde está aconsejada su utilización con el objetivo de aumentar la protección frente a la gripe y donde se ha incrementado la limpieza.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico incide en la importancia de que todas las personas que presenten síntomas respiratorios usen la mascarilla cuando se encuentren en medios de transporte públicos o espacios como centros comerciales, o cuando estén en presencia de población vulnerable. También se aconseja el lavado frecuente de manos, con al menos 20 segundos.

En este contexto, reitera que la vacunación sigue siendo la medida más eficaz para evitar las complicaciones graves de la gripe, y que todas las personas con síntomas respiratorios deben extremar las precauciones para frenar la transmisión del virus.