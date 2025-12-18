La incidencia de la gripe sigue escalando en Madrid aunque no aumenta la gravedad y se insiste en la vacunación

c56f9913be843c5ebaccb4ba6ad640ee.jpg - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de la gripe sigue escalando en la Comunidad de Madrid hasta los 308 casos por cada 100.000 habitantes, aunque no ha aumentado la gravedad de los pacientes, y desde el Gobierno regional han insistido en la importancia de la vacunación.

Así lo ha trasladado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, desde el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha afirmado que la incidencia va "subiendo poco a poco" porque es un virus con el que no habían tenido contacto. "Por eso hay mayor contagio entre la población, pero no hay mayor gravedad", ha enfatizado.

La responsable sanitaria madrileña ha recomendado de nuevo a los ciudadanos que se vacunen, en su centro de salud o en la fila abierta en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, además de incidir en la importancia del lavado de manos y la protección respiratoria cuando se tienen síntomas.

"Siempre que hay época de gripe en el plan de invierno, los servicios están tensionados. Lo que sí que estamos consiguiendo, porque hacemos una monitorización diaria, e incluso a la hora y al minuto de la gente que está en las urgencias en los hospitales que va a los centros de salud, es que ya ese flujo de personas que tienen síntomas y que no están graves están yendo a su consulta de Atención Primaria en vez de al hospital para evitar esa saturación", ha explicado.

Además, ha resaltado que en los hospitales hay más personal en los servicios de Urgencias dando altas precoces en los servicios de medicina interna, con traslados hospitalarios ágiles, y ha señalado que se objetivo es que se pudieran contratar a 1.800 profesionales.

Sin embargo, ha trasladado que no han podido contratar a los 1.800 porque "no hay enfermeras en la bolsa" ya que no hay "donde contratar". "Eso también satura y sobrecarga y me gustaría trabajar alineada con el Ministerio para que nos ayudara a obtener más profesionales", ha afirmado, además de enfatizar en que "lo más fácil" es facilitar la homologación de profesionales extracomunitarios, que cifra en 50.000 médicos y 3.000 enfermeras.