Se incrementa un 4% la estimación de nacimientos en octubre en la Comunidad, hasta los 4.675 natalicios

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número de nacimientos en la Comunidad de Madrid en octubre fue de 4.675, un 4,07% más con respecto al mismo mes del año anterior, con el acumulado en lo que va de año situándose en los 43.838, un 3,58% más, según las cifras publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a la edad de las madres madrileñas, el grupo entre los 30 y los 39 años continúa concentrando la mayoría de los nacimientos en agosto, con 3.124 alumbramientos (1.620 de mujeres entre 30 y 34 años y 1.504 entre 35 y 39).

Le sigue el grupo de 20 a 29 años, que suma 939 nacimientos (283 en mujeres de 20 a 24 años y 656 de 25 a 29). Las mujeres de entre 40 y 44 años registraron 478 nacimientos, mientras que las de 45 a 49 años sumaron 66. Finalmente, las jóvenes menores de 20 años que fueron madres en septiembre fueron 63.