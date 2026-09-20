El indie volverá a las murallas de Alcalá los días 25 y 26 de septiembre con los himnos de Love of Lesvian y Lori Meyers

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MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las guitarras del indie español volverán a resonar entre los muros históricos de Alcalá de Henares los días 25 y 26 de septiembre con Muralla Indie, un festival encabezado por Love of Lesbian y Lori Meyers que reunirá también a Xoel López, Anni B Sweet, Pignoise, La La Love You, Sexy Zebras, Samuraï, Éxtasis y Sanguijuelas del Guadiana.

La segunda edición del encuentro, que forma parte del ciclo Los Conciertos de la Muralla, se celebrará en la Huerta del Obispo, dentro del recinto amurallado del Palacio Arzobispal, el mismo enclave en el que reunió a más de 10.000 asistentes durante su primera edición.

La jornada inaugural del viernes 25 estará encabezada por Love of Lesbian y contará con Xoel López, Pignoise, Sanguijuelas del Guadiana y Éxtasis, además de una sesión especial de DJ Oski.

Love of Lesbian llegará a Alcalá de Henares como uno de los grupos más reconocibles del pop independiente español, con un repertorio construido durante más de dos décadas y canciones que han saltado desde el circuito alternativo hasta grandes auditorios y festivales.

La primera jornada contará también con el gallego Xoel López, que llevará a Muralla Indie con himnos como 'Tierra', 'Lodo' o 'Alma de oro' tras la publicación de su sexto disco en solitario, 'Oniria Popular'.

Pignoise aportará la vertiente más guitarrera de la jornada. El grupo formado por Álvaro Benito, Pablo Alonso y Héctor Polo ha superado los 20 años de carrera manteniendo un sonido reconocible, construido alrededor de guitarras de pop-rock y estribillos pensados para el directo.

Por su parte, Sanguijuelas del Guadiana representará una de las irrupciones más destacadas de los últimos años. El trío formado por Carlos Canelada, Juan Grande y Víctor Arroba procede de Casas de Don Pedro, una localidad de unos 1.300 habitantes situada en la Siberia extremeña.

Su primer álbum, 'Revolá', relata el viaje de tres jóvenes que abandonan el pueblo para buscar oportunidades en la ciudad y terminan regresando a sus raíces. El disco combina rock, rumba, flamenco, electrónica y ecos de la música popular extremeña.

La primera jornada se completará con Éxtasis, formación de Viladecavalls integrada por tres amigos que se conocen desde la infancia. Su propuesta mezcla pop-rock, rumba catalana y referencias al sonido español de los años 2000. Tras publicar su primer álbum, 'No sé pk', el grupo abrió una nueva etapa con la gira 'Qué les voy a decir'.

LORI MEYERS, ANNI B SWEET Y LA LA LOVE YOU

Lori Meyers será la encargada de encabezar el cartel del sábado, 26 de septiembre. El grupo granadino, convertido en uno de los referentes del indie nacional, llevará a la Huerta del Obispo un repertorio en el que las melodías luminosas conviven con sintetizadores, guitarras y estribillos concebidos para ser coreados por grandes públicos.

La segunda jornada incluirá asimismo la actuación de Anni B Sweet, una de las voces más personales del pop alternativo español. La artista malagueña ha desarrollado una trayectoria caracterizada por la delicadeza vocal, la experimentación y una evolución sonora que la ha llevado desde el folk intimista hasta territorios psicodélicos.

La La Love You llegará con '¿Por qué me miráis así?', su cuarto álbum de estudio, publicado en mayo de 2026. La banda de Parla reúne once nuevas canciones en un disco que mantiene la inmediatez de su pop-punk tras su éxito 'El fin del mundo', tema que se viralizó durante la pandemia.

Una sesión especial de DJ Isaac Cortales cerrará la programación de la jornada.

INDIE ENTRE SIGLOS DE HISTORIA

Uno de los principales rasgos de Muralla Indie será nuevamente su emplazamiento. La Huerta del Obispo se encuentra en el entorno del Palacio Arzobispal, un recinto declarado Bien de Interés Cultural que forma parte del paisaje monumental de Alcalá de Henares.

El espacio contará con pista de césped artificial, graderío de acceso libre, áreas de descanso, restauración y diferentes modalidades de entrada. Los abonos y localidades para cada jornada se encuentran disponibles en la página oficial del festival.