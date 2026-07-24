La inflación industrial en la Comunidad de Madrid sube un 6,1% en junio frente al 7% nacional

Archivo - Vista general de la fábrica y los tanques de cervezas La Cibeles, a 25 de marzo de 2022, en Madrid (España). Son numerosos los sectores que se están viendo afectados por la huelga de transportistas a nivel nacional. Uno de ellos es el de las fáb - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales en la Comunidad de Madrid subieron un 6,1% en junio en relación al mismo mes de 2025, por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 7%.

Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en lo que va de año, los precios industriales acumulan una bajada del 2,7% en la región madrileña.

Por destino económico de los bienes, las tasas de variación con respecto al año anterior son: un aumento del 2,8% para los bienes de consumo --un incremento del 8,1% para los duraderos y del 2,6% para los no duraderos--, una subida del 2,5% para los bienes de equipo, del 4,7% para los bienes intermedios y del 8% para la energía.