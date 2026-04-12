Ingresa en prisión el detenido por el apuñalamiento al niño de 11 años en Villanueva de la Cañada (Madrid)

La ambulancia del SUMMA 112 a las puertas del Centro Culturas de Villanueva del Pardillo en la tarde del jueves, 9 de abril de 2026. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El autor del apuñalamiento mortal de un menor en un centro cultural de Villanueva de la Cañada ha ingresado en prisión este domingo, según confirman a Europa Press fuentes de la investigación.

Se trata de un joven de 22 años que fue detenido el pasado viernes por la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron el jueves por la tarde en el Centro Cultural La Despernada, ubicado en el centro de Villanueva de la Cañada, cuando el sospechoso apuñaló en repetidas ocasiones en el cuello, tórax y espalda a la víctima, un menor de 11 años que salía de una clase de inglés.

Fue una agente de Policía fuera de servicio quien dio el aviso de lo ocurrido, según informaron Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Hasta el lugar se trasladaron efectivos sanitarios y personal de emergencias para atender la situación.

Los sanitarios del Summa 112 atendieron a la víctima, que entró en parada respiratoria y tuvo que ser trasladado en helicóptero en estado crítico hasta el Hospital Doce de Octubre, donde finalmente falleció.