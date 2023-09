Inmigración, feminismo o efectos de la pandemia protagonizan el medio centenar de propuestas de Surge Madrid en Otoño

La cita con la creación en salas alternativas y de pequeño formato celebra su década en 21 espacios de la capital, Navalcarnero y Móstoles



MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Debates sociales actuales como la inmigración, el feminismo, la memoria o los efectos de la pandemia se colarán a través del teatro, el movimiento, la música o las propuestas multidisciplinares en la X edición del festival Surge Madrid en Otoño, que del 25 de septiembre al 29 de octubre reunirá 54 propuestas para reflejar la pujante creación escénica en las salas alternativas y de pequeño formato.

Esta décima edición, cuya presentación ha corrido a cargo este lunes del consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, reunirá 54 propuestas que se exhibirán en 21 espacios de la capital y los municipios de Navalcarnero y Móstoles.

Así, Surge Madrid en Otoño acogerá 40 estrenos absolutos --35 en la sección Estrenos y cinco en Emergentes de autores o compañías noveles--, 14 obras correspondientes a la sección Transversas, que se exhiben en espacios no convencionales, más dos piezas en la denominada Conexión México firmadas por mujeres.

Entre los montajes del apartado de Estrenos, se abordan cuestiones relacionadas con el presente, como el feminismo, la inmigración, la memoria, el militarismo, el capitalismo o la amenaza de la extrema derecha.

Otras obras se hacen eco de la pandemia y sus consecuencias en la sociedad actual y algunas indagan en la mitología o reivindican figuras femeninas de la cultura del pasado. Todas ellas plantean miradas propias y comprometidas con las artes escénicas desde la danza, el teatro, la música o la performance.

ESTRENOS

Estos estrenos son 'Al otro lado del sol no hay al otro lado', de Julián Pacomio; 'Apoyatura', de Óscar Bueno; 'Arquitectura de olvido', de Denislav Valentinov y Miren Muñoz; 'Caminando', de Laura Garmo; 'Criaturas', de Ana Belén Santiago; 'De la juventud', de La_Compañía exlímite); 'De la noche una canción', de Cambaleo Teatro; 'Dentro y Fuera', de AZarte AZarte; '(des) aparecer', de Lucía Marote, y 'Dios bendiga a Tiny', de La Tarara.

También 'Dioscures', de [lodudo] producción y Marta Izquierdo Muñoz; 'El cuerpo que es', de Milagro Lalli y Raquel Alarcón; 'Elige tú', de La Encina; 'Erika', de Enero Teatro; 'Está cierta mi muerte', de Producciones Garrote, 'Feminismo para dummies', de la compañía El Montacargas; 'Gala literal', de Ernesto Artillo; 'Ginkgo', de Virginia de la Cruz, y 'H.E.R.N.I.A (Hemos experimentado roturas nauseabundas imposibles de amar)', de l'ayapampa).

Asimismo, se estrenarán 'Humana', de David Trueba, Amaranta Osorio y Sol Bibriesca; 'Isabel, diario sonoro de una odisea contemporánea', de Vicente Colomar / El Manisero; 'La gente', de Los Torreznos; 'La inauguración', de Coral Ros; 'LATAM', de Teatro Xtremo; 'Masterclass para soñadores incautos', de Salto al Vacío; 'Morirse en verano', de El Hangar; 'Muladar', de la compañía Tribueñe con Hugo Pérez de la Pica; 'PPPP (version salle)', de Quemar las Naves y El Temblor, o 'Salomé', de Paula Quintana y Carla Nyman.

'Saltar o el desierto. Sostener una práctica', de Mónica García; 'Section-C', de Estudio Nerea Lovecchio DT; 'Sollertinsky', de Becuadro Teatro; 'Transoceánicas, decir es hacer', de Vuelta de Tuerca; 'Una jornada muy particular', de Plot Point; 'ZOOTROPOS Juguete Panóptico', de Teatro de Operaciones-La Usina, y, dentro de la Conexión México, 'Se suponía que este era el futuro', de Natasha Barhedia, completan estos estrenos.

Éstos y el resto de funciones de la secciones Transversas y Emergentes se representarán en Artespacio Plotpoint, AZarte, Centro del Títere, DT Espacio Escénico, El Umbral de Primavera, La Encina Teatro, La Mirador --sala en la que se ha presentado esta décima edición de Surge Madrid--, Nave 73, Réplika Teatro | Centro Internacional de Creación, Sala Bululú 2120, Sala Cuarta Pared, Sala Exlímite, Sala Mayko, Sala Tarambana, Teatro de las Aguas, Teatro del Barrio, Teatro La Usina, Teatro Lagrada, Teatro Pradillo, Teatro Tribueñe y Teatro Tyl Tyl.

Las propuestas de la sección Emergentes son 'Doma', de Andrea El Ameri; 'Las que guardan', de Las del Gueto; 'Las protagonistas (The final girl saga), de Las Protagonistas; 'La Tercera', de Teresa Garzón Barl, y 'No estamos aquí para bailar', de Rocío Barriga y Sergio R. Suárez. De estas cinco, dos serán elegidas para participar en el próximo Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.

TRANSVERSAS

Transversas acogerá, por su parte, 'Doña Algodón', de Manuel De; 'La poesía y el discurso', de Éskaton, Miguel Deblas y George Marinov; 'La venganza de los servilleteros (Escribe tu propia servilleta III)', de Manuel Benito; 'Obras completas de Lorca en 5 minutos', de Juan Gómez Alemán; 'OUT-OF-PLACE', de Ana Erdozain; 'Pequeño Payasiyo', de Víctor Colmenero Mir; 'Que vienen los grises. Un paseo de violetas', de El Curro DT; 'Rimas y cervezas', de Blas Nusier, o 'Sinapsis', de Diego Carrasco e Irene Ducajú.

También 'Solipsismo neoliberal y mística individualista New Age', de Manuel Senén Ruiz y José Velasco; 'Technoestrellas', de Jonatán Fernández; 'Voces al atardecer', de Raúl Marcos; 'vulnerasti cor meum / Madrid', de Carmen Aldama, y 'Leviathan', de Magdalena Leite y Aníbal Conde. Por último, Conexión México, dentro de esta sección de Transversas, exhibirá 'Cosas inútiles', de ANAN.

De esta forma, la creación del estado mexicano de Jalisco encuentra en este festival su hueco de la mano de dos directoras femeninas, algo por lo que se ha felicitado De Paco.

Unir la cultura "de ambas orillas del Atlántico" es otro de los objetivos de Surge Madrid, cuyo cartel es obra este año de la fotógrafa madrileña María Platero, como ha refrendado Mariano de Paco, quien ha defendido también "la recuperación de figuras femeninas históricas" en las propuestas que serán representadas.

Un X Surge Madrid que supone una exposición, según ha defendido el consejero, "de puro teatro más allá de los grandes escenarios de Madrid, capital que se convierte en referente "de las candilejas", y logra cambiar el tradicional 'Off Madrid' --jugando con el concepto del teatro neoyorkino alternativo, el conocido como 'Off Broadway'-- por el 'On Madrid', según ha reivindicado De Paco, quien ha defendido este teatro "menos explícito" pero "lleno de matices, de creación y de pura vanguardia" para el que la Comunidad de Madrid tiene "un compromiso activo y permanente".

Por su parte, los coordinadores de esta iniciativa, Alberto García y Natalia Ortega, han defendido el "resultado ecléctico y diverso" que consigue la "mirada plural" de Surge Madrid, una "cita imprescindible" para una ciudadanía "enemiga de rutinas", ya que "ir a una sala alternativa no es ir a un teatro, es mucho más que ir al teatro".