Una inmobiliaria de barrio logra récord de operaciones en pleno "cuello de botella" de la vivienda en Madrid

El experto Carlos Rojo atribuye el éxito de su oficina en Aluche al asesoramiento profesional y a unas bajas comisiones

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El empresario inmobiliario Carlos Rojo ha destacado que su oficina, ubicada en el barrio madrileño de Aluche, ha alcanzado un récord de operaciones exitosas de compraventa de viviendas pese al actual "cuello de botella" del mercado, marcado por "poca oferta y muchísima demanda".

En una entrevista en Radio Intercontinental Madrid, recogida por Europa Press, Rojo ha explicado que la clave está en "acompañar al cliente en todo el proceso, desde la valoración hasta la firma", lo que a su juicio permite "facilitar la compra y venta de viviendas en un mercado cada vez más complejo".

El responsable inmobiliario ha alertado de que esta situación ocurre "en todas las zonas de Madrid y en unas más que en otras, incluso en toda España". "Madrid crece en población y lo que no debe estar es bien planificado para que haya vivienda", ha señalado, apuntando además a la presión del turismo, la llegada de estudiantes y la proliferación de contratos de once meses.

Según ha relatado el entrevistado, el aumento de la demanda se traduce en situaciones como la registrada recientemente en su oficina: "Ayer tenía una vivienda en alquiler y tenía 150 e-mails esta mañana. Y los publiqué ayer a las 8 de la tarde. 150 para una".

En este contexto, Rojo ha defendido que "es el mejor momento para vender y un buen momento también para alquilar", siempre con "un asesoramiento especializado" que evite errores en la valoración y en la gestión de trámites.

El empresario ha explicado que su firma surgió "de la idea de ayudar a amigos que querían vender sus propiedades" y que, con el tiempo, fue creciendo hasta consolidarse. "Llevamos ya 12 años con la oficina abierta y la idea es dar un servicio lo más personal posible y facilitar el acceso a la vivienda", ha indicado.

Carlos Rojo ha subrayado que su modelo se basa también en aplicar unas comisiones reducidas frente a la media del sector. "Solo cobramos un 1,5% y nos esforzamos en dar un trato cercano, profesional y transparente", ha apuntado.

PACIENCIA ANTE LOS PLAZOS PARA COMPRAR UNA CASA

Respecto a los plazos medios de las operaciones, el responsable inmobiliario ha respondido que suelen cerrarse en "un mes y medio o dos meses", dependiendo de si se paga al contado o mediante hipoteca.

También ha pedido a los propietarios no caer en valoraciones emocionales: "Mi propiedad que he vivido toda la vida vale más que la del vecino, aunque la del vecino esté reformada. Eso es normal, pero lo importante es encontrar una valoración realista".

Rojo ha defendido que un precio adecuado y una gestión profesional evitan que los inmuebles se "quemen" en el mercado. "Si el precio no es el adecuado, quienes llamarían a comprarla ya no llaman y pierdes a ese cliente potencialmente comprador", ha avisado.

Finalmente, el experto ha señalado que las previsiones apuntan a que los precios seguirán subiendo, pero ligeramente, varios años más. Y ha descartado una nueva burbuja como la de 2007: "No parece que estemos en una burbuja porque ahora los bancos se cuidan muy mucho de dar financiación a quien se la pueda pagar".