La instalación del árbol de Navidad de Sol comenzará el lunes y estará terminada para el día del encendido

Archivo - Encendido de las luces de Navidad 2024 en el centro de Madrid. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, ha confirmado que el lunes comenzará la instalación del árbol de Navidad de la Puerta del Sol, que se espera que esté preparado para el acto del alumbrado navideño el día 21 de noviembre.

García Romero lo ha adelantado en declaraciones a los medios de comunicación desde la Puerta del Sol, donde ha supervisado los trabajos de limpieza y reparación de la plaza tras el desalojo de la pasada madrugada de los acampados por la vivienda tras 38 días de protesta.

Se tratará de un "árbol espectacular" de unos 35 metros, a los que habrá que sumar los casi dos metros que mide la estrella que lo corona. Será así la estructura navideña más alta de la capital, por delante del árbol de Navidad en la plaza de Cibeles, que mide unos 22 metros.

La plaza de la Puerta del Sol cuenta ya con un perímetro vallado donde se instalará el árbol de Navidad, y ya a partir de mañana comenzará a llegar la maquinaria necesaria para la instalación de las piedras de soporte, así como el propio material del árbol.

"Tenemos que ajustar (los tiempos) y con mucha velocidad, porque teníamos que haber empezado mucho antes y no hemos podido empezar por la acampada", ha relatado la concejal, que pese a todo ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los madrileños porque "árbol en Sol va a haber".