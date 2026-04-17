Los institutos Manuel de Falla y Carrascal participan en una simulación del Parlamento Europeo: "Tiene un gran impacto"

Estudiantes durante una simulación del modelo Parlamento Europeo, con la participación de estudiantes de Chipre, Malta y España, a 17 de abril de 2026, en Madrid (España). La simulación se realiza en el marco del programa educativo Escuelas Embajadoras d - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alumnos de los institutos madrileños Manuel de Falla, del municipio Coslada, y Carrascal, de Arganda del Rey, se han estrenado este viernes como eurodiputados en una simulación del Parlamento Europeo en el Congreso de los Diputados, dentro del encuentro 'EPAS Together Madrid 2026'.

Organizados en grupos políticos ficticios, un centenar de estudiantes, 36 de ellos españoles, han elaborado, debatido y votado propuestas sobre algunos de los retos actuales a los que se enfrenta la Unión Europea, como el cambio climático, la inteligencia artificial o el acceso a la vivienda.

Se trata de una iniciativa de la Eurocámara en la que han participado un total de 102 estudiantes y 23 profesores de Escuelas Embajadoras de Chipre, Malta y España, con el objetivo de fomentar la participación juvenil y el compromiso europeo bajo el lema 'Building the future together' (Construyendo el futuro juntos).

La profesora Carmen García, del IES Manuel de Falla, ha subrayado que el Parlamento Europeo "tiene un gran impacto" en su entorno local y que tratan de inculcar a los alumnos "el interés por lo que hace el Parlamento Europeo".

"Gracias al programa de Escuelas Embajadoras, tenemos la posibilidad de ofrecer a los alumnos información y contenido sobre cómo funcionan las instituciones. También tenemos la asignatura de la Unión Europea en nuestro centro, que está incorporado en el currículo, en 4º de la ESO", ha detallado.

VIAJES AL PARLAMENTO O PARTICIPACIÓN EN REVISTAS

Por ejemplo, los estudiantes han participado en modelos de la Unión Europea y concursos organizados por la oficina del Parlamento Europeo en España. También han asistido a la institución para que "puedan vivir la experiencia".

"Acabamos de ganar un premio sobre qué tiene que hacer la Unión Europea para fomentar el espíritu democrático y hemos consegido un viaje a Bruselas. También les hacemos participar en las elecciones al Parlamento Europeo con campañas de sensibilización en nuestro entorno y hemos hecho un proyecto en el que valoraban si deberían votar por debajo de los 18 años", ha explicado la docente.

Por su parte, la coordinadora bilingüe y profesora de Geografía e Historia y de la Unión Europea del IES Carrascal ha detallado que su centro ha estado presente en Euroscola y la revista a nivel europeo 'Together de Magazine' y ha colaborado con más de 50 Escuelas Embajadoras de Grecia, Finlandia, Portugal o Madeira, entonces.

"Hace poquito ha salido un concurso de carteles y varias chicas han participado para el Día de Europa. También fomentamos varias charlas enfocadas a los jóvenes. Debería acercarse más a lo que es el Erasmus, el Interrail o Discovery Europe para viajar gratuitamente por Europa o más barato", ha indicado.

40 AÑOS DE ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA

Las escuelas embajadoras de España han asistido este viernes a esta iniciativa con seis alumnos cada una, participando un total de 36 estudiantes españoles. Los centros elegidos han sido el Institut Badia de Igualada (Barcelona), el Col-legi Sant Gabriel de Barcelona, el IES Sixto Marcos de Elche (Alicante), el Colegio Miralmonte de Cartagena (Murcia) y los madrileños IES Manuel de Falla de Coslada e IES Carrascal de Arganda del Rey.

La inauguración del encuentro ha corrido a cargo del presidente de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea, Alberto Fabra, quien ha recordado que hace 40 años España se incorporó a la Unión Europea, lo que ha supuesto "bienestar, derechos, libertades, mejores condiciones de vida, de progreso, de desarrollo".

"Tenemos que dar gracias a que estamos en un sistema como el que tenemos aquí en España, como lo que hay el resto de países en la Unión Europea, donde se preocupan para que las personas podamos tener todos los derechos y libertades que deseamos", ha defendido Fabra.

Tras ello, los eurodiputados Borja Giménez Larraz (PPE), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Thomas Bajada (S&D) y Mireia Borrás (Patriotas) han mantenido un diálogo sobre su trabajo en el Parlamento Europeo y cómo las decisiones del organismo afectan a los jóvenes. Ha estado moderado por el director de la Oficina del Parlamento Europeo en Malta, Mario Sammut, y la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés.

Después del diálogo entre los eurodiputados asistentes, los alumnos de las diferentes escuelas han llevado a cabo una simulación del modelo del Parlamento Europeo con reuniones de los grupos políticos, la presentación y debate de enmiendas en plenario y una votación de enmiendas.