Institutos Odontológicos alerta de la falta de prevención en salud bucodental en Madrid y de la desinformación en redes

Elena Burgos, responsable de Institutos Odontológicos en Madrid - CANAL 33

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La responsable de zona en Madrid de Institutos Odontológicos, Elena Burgos, ha advertido de que aún existe una "falta de prevención" en salud bucodental y ha alertado sobre la "mala información o desinformación" que circula en redes sociales, al tiempo que ha insistido en la importancia de acudir a profesionales cualificados para el diagnóstico y tratamiento dental.

Durante una entrevista anoche en Canal 33 TV de Madrid, recogida por Europa Press, Burgos recordó que Institutos Odontológicos nació en 1988 en Barcelona y poco después implantó centros en la Comunidad de Madrid con el objetivo de ofrecer una odontología integral, "de principio a fin", y "muy humanizada".

La responsable destacó la evolución que ha experimentado el sector desde entonces, especialmente gracias a la digitalización. "Pasamos de unas técnicas más invasivas hacia el paciente a unas técnicas mucho más sencillas y precisas", señaló, poniendo como ejemplo el escaneo digital de la boca mediante un dispositivo que permite reproducir el maxilar superior e inferior sin recurrir a los antiguos moldes con pasta, que resultaban "un poco incómodos para el paciente".

Burgos subrayó que estos avances tecnológicos permiten diagnósticos mucho más precisos, apoyados también en herramientas como el TAC en tres dimensiones o las cámaras intraorales, que facilitan que el paciente pueda visualizar patologías como caries que "muchas veces no se detectan a simple vista".

No obstante, pese a la modernización del sector, consideró que la prevención sigue siendo una asignatura pendiente. "Creo que aún nos queda mucho por hacer. Aún no tenemos muy interiorizado la salud preventiva", afirmó la entrevistada, aludiendo a la necesidad de realizar revisiones periódicas, mantener hábitos adecuados y entender que "la parte dental forma parte de nuestra salud global".

En este sentido, la experta bucodental insistió en que es fundamental acudir más al dentista y seguir las pautas del profesional, incluyendo una higiene diaria adecuada, el cepillado tres veces al día, el uso de cepillos interproximales y de irrigadores de agua a presión para mejorar la limpieza en zonas difíciles.

CONFIAR EN EL DIAGNÓSTICO DE UN PROFESIONAL

Burgos también alertó sobre el impacto de la desinformación en redes sociales, donde proliferan contenidos que promueven una "odontología rápida" y "no muy precisa". "Es muy importante no dejarnos guiar por este tipo de mensajes y confiar en el diagnóstico de un profesional cualificado. Esto es medicina, los milagros no existen", subrayó.

Entre las patologías más frecuentes, la responsable de Institutos Odontológicos en Madrid mencionó las enfermedades periodontales, con problemas de encías inflamadas o sangrantes, así como caries en distintas edades y trastornos derivados del estrés, que pueden afectar a la articulación mandibular. "Todo esto hay que revisarlo en nuestro dentista", indicó.

Asimismo, recalcó que cada paciente requiere una atención individualizada y un diagnóstico integral que puede implicar distintas especialidades. "Cada paciente que entra por nuestras clínicas es único, y la experiencia tiene que ser única para cada paciente", señaló, defendiendo un enfoque basado en la personalización y el acompañamiento continuado.

Elena Burgos explicó que el seguimiento no concluye con el fin del tratamiento, sino que se mantiene en el tiempo mediante revisiones periódicas que el profesional pauta en función de cada caso. "El paciente nunca se desvincula de nuestras clínicas, porque hay que hacer un seguimiento antes, durante y post", afirmó.

Finalmente, la responsable de Institutos Odontológicos --que en la capital cuentan con una clínica en la Ronda de Atocha número 7 y otra la calle Sor Ángela de la Cruz 35--, dirigió un mensaje a quienes posponen su visita al dentista: "No demoremos lo que es importante, y lo importante es nuestra salud".

Y recordó que una caries detectada a tiempo puede conservar el diente, mientras que retrasar el tratamiento puede complicar el problema y encarecerlo, por lo que defendió la revisión periódica como elemento clave en el cuidado bucodental.