La integración del servicio del Cuerpo de Bomberos de Alcorcón en la red autonómica encara su recta final

Archivo - Imagen de archivo de vehículos del Cuerpo de Bomberos de Alcorcón - AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN - Archivo

ALCORCÓN 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha señalado este martes que el proceso para integrar el Cuerpo de Bomberos de Alcorcón en el de la red autonómica encara su recta final.

Durante una visita al municipio, Novillo ha subrayado que el calendario está prácticamente definido, aunque aún se baraja si el proceso se completará a finales de este año o a comienzos del próximo.

"Pero ya estamos en los últimos trámites para conseguir ese objetivo que nos marcamos la alcaldesa, Candelaria Testa, y yo desde el principio de legislatura", ha aseverado.

En este contexto, el consejero ha defendido que la incorporación supondrá "un gran paso" tanto para la ciudad como para el Cuerpo regional, y ha insistido en que ambas administraciones trabajan "para poder proceder a esta última incorporación".

Por su parte, la regidora ha puesto en valor la colaboración "magnífica" entre los equipos políticos y técnicos de la Consejería y los servicios jurídicos municipales. "Desde luego vamos muy bien de plazos, muchísimo mejor que otros municipios cuando se han hecho otras integraciones", ha destacado Testa.

Asimismo, la alcaldesa ha despejado las dudas surgidas en los últimos meses y ha garantizado la continuidad de las instalaciones locales: "seguiremos manteniendo el Parque de Bomberos aquí en Alcorcón".

"La integración se hace porque hay muchos retos. Además de las grandes DANA o incluso el apagón, que también estuvimos trabajando mucho juntos. Desde luego creo que esas escalas que son muy peligrosas tienen que estar muy bien coordinadas y la eficiencia viene por la concentración de recursos", ha añadido.

El pasado 4 de julio, el Ayuntamiento de Alcorcón formalizó el inicio del proceso de integración en el sistema de emergencias autonómico con el objetivo de lograr unos servicios "más eficientes, coordinados y competente".

"Los acuerdos alcanzados son muy importantes para mejorar la eficiencia en la respuesta ante los nuevos retos de emergencia que enfrentamos en este siglo XXI; ya no hablamos solo de extinción de incendios sino de otras circunstancias como apagones generalizados o danas como la de Valencia", explicó entonces Testa, tras la última reunión mantenida con Novillo.