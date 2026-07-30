Interrumpida la circulación de la Línea 9 entre Plaza de Castilla y Concha Espina por una avería

Estación de Concha Espina - EUROPA PRESS

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes de la Línea 9 de Metro de Madrid permanece interrumpida entre las estaciones de Plaza de Castilla y Concha Espina, en ambos sentidos, debido a una incidencia técnica.

Según ha informado Metro de Madrid a través de sus redes sociales, el corte afecta a este tramo de la línea y el tiempo estimado para el restablecimiento del servicio es ahora de más de dos horas.

Desde Metro de Madrid señalan a Europa Press que se trata de una avería eléctrica en la catenaria. Los técnicos están trabajando en su reparación. Se recomienda a los viajeros utilizar itinerarios alternativos mientras se resuelve la avería.