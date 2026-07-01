Reestablecida la circulación de Cercanías a su paso por la estación de Atocha

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La circulación de Cercanías de Madrid a su paso por la estación de Atocha se ha reestablecido tras haber sufrido una incidencia en la infraestructura que ha afectado a todas las líneas, salvo la C1 y la C5.

La incidencia se ha debido a la caída de material de las obras de la estación sobre la vía. Según ha informado Adif, se ha producido a las 21.50 horas, provocando una falta de tensión e interrumpiendo el tráfico de la estación de Atocha Cercanías.

Finalmente, los trenes han retomado sus recorridos habituales a las 23.30 horas, a excepción de las líneas C3 y C4, ya que solo se ha reestablecido la circulación entre Sol y Atocha en sentido Atocha.

Cercanías, además, ha recomendado el uso de medios alternativos para las líneas afectadas ante las fuertes demoras en líneas como la C10, donde los trenes circulan con retenciones.

La falta de tensión también ha afectado a trenes de media y larga distancia de ancho convencional con paso por Atocha, varios de ellos con destino a Extremadura o Andalucía, según Adif.