intu Xanadú acoge desde este sábado una exposición de dinosaurios con más de 120 especies a escala real

Exposición de dinosaurios en intu Xanadú. - INTU XANADÚ

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

intu Xanadú acoge desde este sábado 'Dino Expo XXL', una exposición de dinosaurios que cuenta con más de 120 especies a escala real para recrear el mundo de estos animales que fueron dueños de la tierra hace más de 65 millones de años.

Se trata de una experiencia educativa e inmersiva en la que los visitantes tendrán la oportunidad de hacer un viaje en el tiempo. La muestra estará situada en una gran carpa en el parking exterior hasta el próximo 14 de junio, ha informado el complejo comercial en un comunicado.

La exposición está planteada como un recorrido para que el público pueda observar de cerca a los dinosaurios en movimiento, e incluso escuchar como respiran y rugen a través de los avanzados mecanismos de movimiento y sonido.

En 5.000 metros cuadrados, el público de todas las edades podrán aprender sobre cada una de las especies gracias a la información dispuesta en pantallas descriptivas. Además, se recrean los hábitats naturales de los dinosaurios con escenas diseñadas con las características de la tierra en esa época.

Entre los ejemplares que se podrán obsevar, se encuentran los Riceratops, Tiranosaurios, Protoceratops, Parasaurolofus, Estegosaurios, Espinosaurio, Diplodocus o Tiranosaurio Rex. También habrá diez réplicas de mamíferos como mamuts, osos, rinocerontes y tigres dientes de sable.

Con un aforo de 500 personas, los usuarios disponen de una hora de acceso y una hora de salida para que puedan disfrutar de la experiencia durante los 90 minutos que dura el pase. El recinto cuenta con zona infantil, cafetería, tienda y photocall. Podrá visitarse los viernes en horario de 17 a 22 horas, y los sábados y domingos de 10 a 22 horas.